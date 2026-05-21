Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert is de succesvolle samenwerking tussen Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te danken aan de manier waarop zij elkaar constant uitdagen. De Brit stelt dat de viervoudig wereldkampioen een uiterst veeleisende coureur is, die een sterke persoonlijkheid naast zich nodig heeft om optimaal te kunnen presteren binnen Oracle Red Bull Racing. Dat laat de ervaren analist weten in een terugblik op de unieke dynamiek van het duo, dat inmiddels een decennium lang de ruggengraat van het team vormt.

De twee werken in mei 2026 exact tien jaar met elkaar samen bij de hoofdmacht van de Oostenrijkse renstal. Sinds de spectaculaire overstap van de Nederlander van Toro Rosso naar Red Bull Racing in mei 2016, is de stem van de Italiaanse Brit een vaste en kalmerende waarde over de boordradio tijdens Grand Prix-weekenden. Aan dat tijdperk komt echter spoedig een einde, aangezien inmiddels officieel is bevestigd dat de huidige Head of Racing het team na het lopende seizoen zal verlaten om als Chief Racing Officer bij McLaren aan de slag te gaan.

Directe communicatie

De communicatie tussen de coureur met startnummer 1 en zijn engineer staat in de paddock bekend als uiterst direct, ongefilterd en soms vlijmscherp. Herbert benadrukt dat buitenstaanders deze verbale confrontaties absoluut niet verkeerd moeten interpreteren als een gebrek aan respect. "Je hebt aan de ene kant Verstappen en aan de andere kant Lambiase", stelt de merkambassadeur van Lola Cars in de podcast Stay On Track. "Je hoorde soms letterlijk felle discussies of conflicten over de radio, maar dat was net hoe hun samenwerking werkte. Ze haalden op die manier simpelweg het beste in elkaar naar boven", aldus Herbert over de werkrelatie.

Sterke persoonlijkheid nodig

Daarnaast wijst de analist op de specifieke psychologische eisen die het werken met de kopman van Red Bull met zich meebrengt. "Bij iemand als Max heb je een sterke persoonlijkheid nodig naast je", doelt hij op de onverstoorbare rol die Lambiase jarenlang heeft vervuld. Volgens de Brit draait het in de top van de autosport om het razendsnel en effectief verwerken van complexe informatie tijdens de races. "Niet iemand die constant in discussie gaat om het gelijk, maar iemand die begrijpt wat hij écht probeert te zeggen onder hoogspanning. Gianpiero begreep perfect wat Max nodig had en kon snel schakelen om hem de juiste informatie te geven of hem op de juiste momenten opnieuw rustig te krijgen", verklaart Herbert.

Systeem achter de successen

Ondanks de scherpe randjes aan hun onderlinge communicatie, vormden de twee volgens de onafhankelijk analist een nagenoeg perfecte eenheid op technisch en mentaal vlak. Samen wisten zij tussen 2021 en 2024 vier opeenvolgende wereldtitels bij de coureurs te veroveren, wat hen tot een van de meest succesvolle duo's in de geschiedenis van de sport maakt. Herbert kijkt met grote bewondering naar die gezamenlijke prestaties. "We zagen het lang niet altijd, maar precies zo functioneerde het systeem achter hun dominantie. Ik vond het indrukwekkend hoe ze er telkens opnieuw in slaagden om zowel het maximale uit de wagen als uit elkaar te halen", besluit hij.

