Fernando Alonso in Shanghai

Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'

Fernando Alonso in Shanghai — Foto: © IMAGO
7 reacties

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Fernando Alonso (44) kon de Grand Prix van China niet uitrijden wegens hevige vibraties in de auto. Na afloop van de race stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken en schaarde hij zich achter de woorden van Max Verstappen, die stelde dat de Formule 1 met de 2026-reglementen "een grap" is. Alonso is het daar mee eens en spreekt van "de slechtst denkbare show".

"Verschrikkelijk", zo begon Verstappen zijn tirade na afloop van de race in Shanghai bij de pers. "Als iemand dit leuk vindt, dan snap je echt niet wat racen is. Dit is helemaal niet leuk. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is niet racen. Je 'boost' langs iemand, vervolgens is je batterij op, en op het volgende rechte stuk 'boosten' ze weer langs je... Persoonlijk voor mij, dit is gewoon een grap." Het was wederom een uitbarsting van de Nederlander, die helemaal klaar lijkt met de sport in de huidige vorm. Alonso is het daar helemaal mee eens. De Spanjaard kon de race niet uitrijden vanwege vibraties, maar ook zonder problemen zou hij niet van de Grand Prix hebben genoten.

F1 is een kampioenschap van de batterijen

Alonso stelt dat de starts met de huidige reglementen best leuk zijn, maar dat het plezier vervolgens snel plaatsmaakt voor frustratie en anti-racen. "De starts zijn leuk. In Australië ging dat ook goed, dus de auto lijkt erg goed te starten. In de eerste ronde hebben we allemaal evenveel batterij, want die is dan nog vol. Daarna beginnen we met het wereldkampioenschap van de batterijen", zo vertelde de tweevoudig wereldkampioen bij de pers op het Shanghai International Circuit.

Slechtste show die je je kunt bedenken in China

De Spanjaard kan zich dan ook absoluut vinden in de tirade die Verstappen - wederom - losliet bij de pers over de huidige manier van racen. "Vier auto's hebben de start niet eens gehaald. Dit is waarschijnlijk de slechts denkbare show die je je kunt bedenken", aldus Alonso.

De kritiek op de F1-reglementen is terecht?

1.770 stemmen

