Chris Woerts heeft bij het tv-programma Vandaag Inside onthult dat de Formule 1 hoogstwaarschijnlijk naar het TT Circuit in Assen komt. De sportmarketeer sprak in Assen met Lee van Dam, de promotor van het circuit, en die gaf aan dat Assen "100 procent zeker" de Formule 1 krijgt, al moet men dan wel gaan rouleren met een andere baan.

"Ik kwam Lee van Dam nog tegen [op het circuit in Assen, red.], één van de organisatoren die ook tien jaar lang de Grand Prix van Brazilië heeft georganiseerd, en hij zei: 'Chris, 100 procent zeker: Assen krijgt de Formule 1 in de toekomst'", zo vertelde Woerts aan onder meer Wilfred Genee. "Hij zei: 'Geen vaste plek op de kalender; het wordt een wisselcircuit, afgewisseld met Hockenheim waarschijnlijk. En als er ergens een Grand Prix wordt afgelast, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dan is Assen beschikbaar'. Hij zei ook: 'De financiering is rond en als wij de keuring krijg, de Grade 1, dan kunnen wij in Assen gewoon de Formule 1 organiseren. Maar belangrijk: wij blijven een motorsportcircuit.' Maar de Formule 1 komt 100%, dat is in kannen en kruiken."

Formule 1 binnen "2 of 3 jaar" richting Assen

Als Woerts vervolgens de vraag krijgt over welke termijn hij het dan heeft voordat de sport naar Assen komt, antwoordt hij: "2 of 3 jaar." Volgens de sportmarketeer was ook de hele top van Liberty Global, het bedrijf achter de Formule 1, aanwezig in Assen. "Ze waren zwaar onder de indruk", stelt hij. "Kijk, in Zandvoort kun je nergens je auto kwijt. Assen heeft 50.000 parkeerplekken. Dat wordt een succes." Woerts kent dan ook geen enige twijfel over de Formule 1 in Assen. "Het gaat echt gebeuren", stelt hij.

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