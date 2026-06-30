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Verstappen fighting Hamilton in Austria

Coronel over 'venijnige' Verstappen: 'Dit is de Max die ik altijd wil zien'

Verstappen fighting Hamilton in Austria — Foto: © IMAGO

Coronel over 'venijnige' Verstappen: 'Dit is de Max die ik altijd wil zien'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Volgens Formule 1-analist Tom Coronel is het huidige seizoen een verademing om naar te kijken, juist omdat Max Verstappen dit jaar flink moet knokken. De gast van het SBS6-programma De Oranjezomer geniet volop van de strijdlustige houding die de coureur momenteel laat zien.

Hoewel Verstappen in het wereldkampioenschap momenteel genoegen moet nemen met de zevende plaats, kende hij op de Red Bull Ring zijn beste weekend van het jaar. Met een nieuw updatepakket op de RB22 wist hij vanaf de vijfde startplek naar voren te rijden en eindigde hij slechts 1,6 seconde achter racewinnaar George Russell. Dat Red Bull Racing in het eerste jaar met de eigen Ford-krachtbron moeite heeft om grootmachten als Mercedes en Ferrari bij te benen, was volgens Coronel te verwachten.

'Straatschoffie' Verstappen

Waar de dominantie van de afgelopen jaren soms als eentonig werd ervaren, ziet Coronel nu een coureur die tot het uiterste moet gaan. In de uitzending van De Oranjezomer benadrukt hij dat dit de ware aard van de Limburger naar boven haalt. "Ik zie nu de Max Verstappen naar boven komen die ik altijd wil zien", aldus Coronel. Hij wijst erop dat de coureur enorm baalt als hij niet als eerste over de streep komt. "Dan vreet hij gewoon het dashboard eruit", lacht de analist. Volgens hem wordt de Red Bull-rijder venijniger en treedt hij op als een straatschoffie op de baan. "Beetje gemeen ook, gaat hij een beetje schoppen en een beetje duwen, een beetje stout zijn", beschrijft hij het gedrag.

Klein gat

Verstappen zelf toonde zich na afloop van de race in Spielberg buitengewoon positief over de updates, al wees hij ook op interne processen die nog niet vlekkeloos verlopen. Coronel ziet echter vooral de progressie. Hij benadrukt dat het gat naar Mercedes-coureur Russell minimaal was. "Hij is tweede geworden op 1,6 seconde. Dat hadden we nooit durven dromen, echt niet", stelt hij. De analist verwacht dan ook dat de rest van het seizoen bijzonder spannend gaat worden nu het verschil met de concurrentie steeds kleiner wordt. "Wat heb je het nou over? We willen toch sport zien? We willen toch racen?", besluit de Viaplay-analist.

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