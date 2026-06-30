Coronel over 'venijnige' Verstappen: 'Dit is de Max die ik altijd wil zien'
Coronel over 'venijnige' Verstappen: 'Dit is de Max die ik altijd wil zien'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Formule 1-analist Tom Coronel is het huidige seizoen een verademing om naar te kijken, juist omdat Max Verstappen dit jaar flink moet knokken. De gast van het SBS6-programma De Oranjezomer geniet volop van de strijdlustige houding die de coureur momenteel laat zien.
Hoewel Verstappen in het wereldkampioenschap momenteel genoegen moet nemen met de zevende plaats, kende hij op de Red Bull Ring zijn beste weekend van het jaar. Met een nieuw updatepakket op de RB22 wist hij vanaf de vijfde startplek naar voren te rijden en eindigde hij slechts 1,6 seconde achter racewinnaar George Russell. Dat Red Bull Racing in het eerste jaar met de eigen Ford-krachtbron moeite heeft om grootmachten als Mercedes en Ferrari bij te benen, was volgens Coronel te verwachten.
'Straatschoffie' Verstappen
Waar de dominantie van de afgelopen jaren soms als eentonig werd ervaren, ziet Coronel nu een coureur die tot het uiterste moet gaan. In de uitzending van De Oranjezomer benadrukt hij dat dit de ware aard van de Limburger naar boven haalt. "Ik zie nu de Max Verstappen naar boven komen die ik altijd wil zien", aldus Coronel. Hij wijst erop dat de coureur enorm baalt als hij niet als eerste over de streep komt. "Dan vreet hij gewoon het dashboard eruit", lacht de analist. Volgens hem wordt de Red Bull-rijder venijniger en treedt hij op als een straatschoffie op de baan. "Beetje gemeen ook, gaat hij een beetje schoppen en een beetje duwen, een beetje stout zijn", beschrijft hij het gedrag.
Klein gat
Verstappen zelf toonde zich na afloop van de race in Spielberg buitengewoon positief over de updates, al wees hij ook op interne processen die nog niet vlekkeloos verlopen. Coronel ziet echter vooral de progressie. Hij benadrukt dat het gat naar Mercedes-coureur Russell minimaal was. "Hij is tweede geworden op 1,6 seconde. Dat hadden we nooit durven dromen, echt niet", stelt hij. De analist verwacht dan ook dat de rest van het seizoen bijzonder spannend gaat worden nu het verschil met de concurrentie steeds kleiner wordt. "Wat heb je het nou over? We willen toch sport zien? We willen toch racen?", besluit de Viaplay-analist.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'
- Gisteren 17:17
- 12
Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"
- 28 juni 2026 11:09
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"
Net binnen
Ecclestone trekt duidelijke conclusie: 'Verstappen had gelijk'
- 3 minuten geleden
Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'
- 30 minuten geleden
- 1
Sky Sports onthult: 'Verstappen-kamp regelde zelf een gesprek bij McLaren'
- 58 minuten geleden
- 1
Chris Woerts onthult: 'Formule 1 komt naar Assen, hele top Liberty Media was op circuit'
- 1 uur geleden
- 3
Russell spreekt Wolff tegen over 'ijskoude' zege: "Eerlijk gezegd voelde het helemaal niet zo"
- 1 uur geleden
Russell wil titelstrijd met de besten: 'Natuurlijk is Max daar absoluut één van'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- Gisteren 09:54
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni