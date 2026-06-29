Wolff waarschuwt Russell voor emotionele pieken en dalen: 'Stop met overdenken'
Wolff waarschuwt Russell voor emotionele pieken en dalen: 'Stop met overdenken'Maak ons je Google-favoriet
Toto Wolff denkt dat George Russell er verstandig aan doet om het overanalyseren achterwege te laten. De Oostenrijker stelt dat de kersverse racewinnaar soms te veel nadenkt, waardoor de essentie van het racen naar de achtergrond verdwijnt.
Afgelopen zondag wist Russell op de Red Bull Ring in Spielberg de overwinning veilig te stellen door Max Verstappen achter zich te houden. Met deze tweede seizoenszege verkleinde de Brit de achterstand op zijn negentienjarige teamgenoot Kimi Antonelli, die momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft. De interne strijd bij de constructeurskampioen zorgt voor de nodige mentale belasting, iets wat ook Wolff niet is ontgaan.
Kern van de zaak
De teambaas begrijpt de lastige positie waarin de winnaar van de Oostenrijkse Grand Prix zich bevindt. "Het is zo'n omgeving met hoge druk, waarin je een jonge teamgenoot kunt hebben in jouw jaar, waarna hij heel sterk blijkt te zijn, jij een uitvalbeurt hebt en daardoor achterop raakt", zo citeert PlanetF1 Wolff. Volgens de CEO van het team kan een topsporter daardoor in een negatieve spiraal terechtkomen. "Dat is geen spiraal van negativiteit, maar meer een spiraal van overmatig nadenken. Wat kan ik meer doen? Waar moet ik optimaliseren? En dan vergeet je soms de kern van de zaak, en dat is gewoon de auto besturen", aldus de mede-eigenaar van de renstal.
Emotionele schommelingen
Het advies vanuit de pitmuur is dan ook helder. Wolff wil dat de nummer twee uit de WK-stand zich puur focust op het moment zelf. "Denk niet te veel na over de strategie of wat Kimi doet. Rijd zo snel als je kunt, let op de bandentemperaturen en verbrand ze niet. Dat is de enige matrix waar je naar hoeft te kijken, en dat is wat ik probeerde te zeggen", verklaart de leidsman. Daarnaast waarschuwt Wolff voor de extreme emotionele schommelingen die de Formule 1 met zich meebrengt. "Het is alsof we het ene weekend de besten zijn, we wereldkampioenen zijn en alles fantastisch is. En het volgende weekend, vijf dagen later, is er de grote depressie dat alles klote is. De upgrade werkte niet, de motor is niet wat we wilden, terwijl het de week ervoor nog de beste was", schetst de teambaas de waan van de dag.
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