close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP

Hamilton lacht om boze Verstappen, Red Bull heeft slecht nieuws over financiën | GPFans Recap

Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Hamilton lacht om boze Verstappen, Red Bull heeft slecht nieuws over financiën | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het is de maandag na de Grand Prix van Oostenrijk zit erop en er is weer een heleboel gebeurd en er zijn ook veel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van Oostenrijk zit erop en vanzelfsprekend was het op maandag tijd om nog na te praten na afgelopen race, die gewonnen werd door George Russell. Zo kwamen er de nodige boardradio's nog bovendrijven, zo ook van Isack Hadjar over Max Verstappen. Lewis Hamilton had ook nog het nodige te vertellen over de Nederlandse coureur waar hij stevig mee vocht in Oostenrijk. Laurent Mekies had ondertussen een wat minder nieuwtje over de budgetten te melden.

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton waren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk ouderwets met elkaar in gevecht. Op een gegeven moment riep de Nederlander over de boordradio dat Hamilton zich niet aan de regels hield bij het verdedigen, maar daar wil de Ferrari-coureur niets van weten. Lees hier het hele bericht over Lewis Hamilton zijn uitspraken.

Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"

Hoewel Isack Hadjar zelf een prima weekend kende in Oostenrijk met de geüpdatete RB22 en als zesde over de streep kwam, hield de Fransman ook teamgenoot Max Verstappen in de gaten. Na het vallen van de vlag hoorde hij dat de Nederlander als tweede was gefinisht. Lees hier het hele bericht over Isack Hadjar zijn boardradio.

Related image
Related image

Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

Max Verstappen en Kimi Antonelli wisten allebei het podium te halen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Na afloop werden zij dan ook op de grid geïnterviewd door oud-coureur David Coulthard. Maar toen Coulthard aan het einde nog even een paar laatste woorden wilde wisselen met winnaar George Russell, hadden Verstappen en Antonelli inmiddels wel genoeg gezien. Zij gingen er doodleuk vandoor. Lees hier het hele bericht over het grappige moment in Oostenrijk.

The Race wijst naar 'liegende' Vermeulen: 'Die gesprekken hebben wél plaatsgevonden'

Hoewel de manager van Max Verstappen heeft aangegeven dat er geen verkennende gesprekken zijn geweest met het team van McLaren, stelt The Race dat die gesprekken wel degelijk hebben plaatsgevonden. Lees hier het hele bericht over Max Verstappen zijn gesprekken.

Related image
Related image

Mekies heeft slecht nieuws: 'Groot deel ontwikkelingsbudget is al gebruikt'

Red Bull Racing dit jaar al een aanzienlijk deel van het ontwikkelingsbudget verbruikt, dat meldt Laurent Mekies. De teambaas van de Oostenrijkse renstal stelt dat het team genoodzaakt was om vroeg in het seizoen fors te investeren na een moeizame start. Lees hier het hele bericht over de uitspraken van Laurent Mekies.

Gerelateerd

GPFans Recap

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell wint heerlijke race in Oostenrijk, Verstappen reageert op McLaren-geruchten | GPFans Recap Recap

Russell wint heerlijke race in Oostenrijk, Verstappen reageert op McLaren-geruchten | GPFans Recap

  • 28 juni 2026 21:45
Verstappen crasht tijdens kwalificatie, Russell mag pole position onder gele vlag houden | GPFans Recap Recap

Verstappen crasht tijdens kwalificatie, Russell mag pole position onder gele vlag houden | GPFans Recap

  • 27 juni 2026 21:44
Kalender 2026 op de schop: drie scenario's voor seizoensfinale

Kalender 2026 op de schop: drie scenario's voor seizoensfinale

  • 3 uur geleden
Verstappen geeft fans tips voor nachtelijke WK-pot Oranje: 'Kroeg en dan thuis afkijken'

Verstappen geeft fans tips voor nachtelijke WK-pot Oranje: 'Kroeg en dan thuis afkijken'

  • 3 uur geleden
Kelly Piquet genoot van juni en deelt Instagram-post: "Het was wauw"

Kelly Piquet genoot van juni en deelt Instagram-post: "Het was wauw"

  • Gisteren 19:31
Wolff waarschuwt Russell voor emotionele pieken en dalen: 'Stop met overdenken'

Wolff waarschuwt Russell voor emotionele pieken en dalen: 'Stop met overdenken'

  • Gisteren 18:44

Net binnen

29-6
Kalender 2026 op de schop: drie scenario's voor seizoensfinale
29-6
Verstappen geeft fans tips voor nachtelijke WK-pot Oranje: 'Kroeg en dan thuis afkijken'
29-6
Kelly Piquet genoot van juni en deelt Instagram-post: "Het was wauw"
29-6
Wolff waarschuwt Russell voor emotionele pieken en dalen: 'Stop met overdenken'
29-6
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen weer verkozen voor publieksprijs
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten" Max Verstappen

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

Gisteren 11:41 1
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race' Max Verstappen

Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'

Gisteren 10:22 1
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen" Lewis Hamilton

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Gisteren 08:29 11
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan" Red Bull Racing

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

28 juni 2026 17:03 6
Ontdek het op Google Play
x