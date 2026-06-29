Red Bull Racing dit jaar al een aanzienlijk deel van het ontwikkelingsbudget verbruikt, dat meldt Laurent Mekies. De teambaas van de Oostenrijkse renstal stelt dat het team genoodzaakt was om vroeg in het seizoen fors te investeren na een moeizame start.

Red Bull kende een uitdagend begin van de huidige jaargang en bezet momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De ingrijpende technische reglementswijzigingen, waaronder een nieuwe hybride krachtbron en de introductie van actieve aerodynamica, hebben grote invloed op de ontwikkelingsbudgetten. Tijdens de recente Grand Prix van Oostenrijk toonde het team echter herstel met een groot updatepakket voor de RB22, wat resulteerde in een tweede plaats voor Max Verstappen.

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Vroege investeringen

Mekies benadrukt dat de financiële reglementen een grote rol spelen in de huidige titelstrijd. "Het is een enorme beperking, waarvan we overigens vinden dat die er om goede redenen is", stelt de Franse ingenieur. "Maar voor ons is het duidelijk dat de start van het project voor dit jaar lastig is geweest. Daarom hebben we besloten om vanuit technisch perspectief zo vroeg mogelijk een grote investering te doen. Dus ja, we hebben al een groot deel van het ontwikkelingsbudget aangesproken om het gat zo snel mogelijk te dichten."

Ontwikkelingsstrijd in tweede seizoenshelft

Door de agressieve ontwikkelingsstrategie komt de limiet van het budgetplafond voor de rest van het seizoen in zicht. Mekies verwacht dat ook andere renstallen in de komende maanden noodgedwongen gas zullen moeten terugnemen. "We hopen dat de zaken in de tweede helft van het seizoen voor de meeste topteams wat zullen afzwakken, maar er kunnen verrassingen zijn", aldus Mekies. "Het is nog steeds zo dat we overal prestaties vinden, en het is moeilijk om te zeggen: we stoppen hier, omdat we beperkt worden door het plafond of door de uitdagingen van volgend jaar", besluit de opvolger van Christian Horner.

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