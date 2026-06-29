close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, China, 2026

Mekies heeft slecht nieuws: 'Groot deel ontwikkelingsbudget is al gebruikt'

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, China, 2026 — Foto: © IMAGO

Mekies heeft slecht nieuws: 'Groot deel ontwikkelingsbudget is al gebruikt'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Red Bull Racing dit jaar al een aanzienlijk deel van het ontwikkelingsbudget verbruikt, dat meldt Laurent Mekies. De teambaas van de Oostenrijkse renstal stelt dat het team genoodzaakt was om vroeg in het seizoen fors te investeren na een moeizame start.

Red Bull kende een uitdagend begin van de huidige jaargang en bezet momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De ingrijpende technische reglementswijzigingen, waaronder een nieuwe hybride krachtbron en de introductie van actieve aerodynamica, hebben grote invloed op de ontwikkelingsbudgetten. Tijdens de recente Grand Prix van Oostenrijk toonde het team echter herstel met een groot updatepakket voor de RB22, wat resulteerde in een tweede plaats voor Max Verstappen.

Vroege investeringen

Mekies benadrukt dat de financiële reglementen een grote rol spelen in de huidige titelstrijd. "Het is een enorme beperking, waarvan we overigens vinden dat die er om goede redenen is", stelt de Franse ingenieur. "Maar voor ons is het duidelijk dat de start van het project voor dit jaar lastig is geweest. Daarom hebben we besloten om vanuit technisch perspectief zo vroeg mogelijk een grote investering te doen. Dus ja, we hebben al een groot deel van het ontwikkelingsbudget aangesproken om het gat zo snel mogelijk te dichten."

Ontwikkelingsstrijd in tweede seizoenshelft

Door de agressieve ontwikkelingsstrategie komt de limiet van het budgetplafond voor de rest van het seizoen in zicht. Mekies verwacht dat ook andere renstallen in de komende maanden noodgedwongen gas zullen moeten terugnemen. "We hopen dat de zaken in de tweede helft van het seizoen voor de meeste topteams wat zullen afzwakken, maar er kunnen verrassingen zijn", aldus Mekies. "Het is nog steeds zo dat we overal prestaties vinden, en het is moeilijk om te zeggen: we stoppen hier, omdat we beperkt worden door het plafond of door de uitdagingen van volgend jaar", besluit de opvolger van Christian Horner.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Laurent Mekies

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'

Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'

  • 47 minuten geleden
  • 7
Verstappen ziet op tegen Silverstone na simulatortest: "Begon gewoon te lachen"

Verstappen ziet op tegen Silverstone na simulatortest: "Begon gewoon te lachen"

  • Vandaag 09:25
  • 6
Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

  • Vandaag 10:44
  • 8
Coronel veegt geruchten over vertrek Verstappen van tafel: 'Totale onzin'

Coronel veegt geruchten over vertrek Verstappen van tafel: 'Totale onzin'

  • 1 uur geleden
  • 1
Zeldzame misser voor Red Bull: "Anders had Verstappen gewoon gewonnen"

Zeldzame misser voor Red Bull: "Anders had Verstappen gewoon gewonnen"

  • 3 uur geleden
Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"

Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"

  • Vandaag 12:59

Net binnen

17:17
Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'
16:32
Russell tegen Verstappen: 'Ik zag jouw naam en die van Hamilton constant wisselen'
16:10
Coronel veegt geruchten over vertrek Verstappen van tafel: 'Totale onzin'
15:19
Video
VIDEO: Herbeleef de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton in Oostenrijk
15:01
Zeldzame misser voor Red Bull: "Anders had Verstappen gewoon gewonnen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten" Max Verstappen

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

Vandaag 11:41
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race' Max Verstappen

Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'

Vandaag 10:22 1
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen" Lewis Hamilton

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Vandaag 08:29 9
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan" Red Bull Racing

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

Gisteren 17:03 6
Ontdek het op Google Play
x