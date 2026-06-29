Volgens autocoureur en Viaplay-analist Tom Coronel is het absolute onzin dat Max Verstappen de Formule 1 beu zou zijn en de sport zou willen verlaten. De analist stelt dat de regerend wereldkampioen weliswaar gefrustreerd is door de huidige sportieve situatie, maar dat de koningsklasse van de autosport een verslaving voor hem blijft. Dat liet Coronel weten aan de tafel van de SBS6-talkshow De Oranjezomer.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing is al enige tijd onderwerp van speculatie. De Nederlander bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap en kijkt tegen een flinke achterstand aan op WK-leider Kimi Antonelli. Omdat Verstappen eerder aangaf dat hij zichzelf niet ziet doorgaan als het racen niet meer leuk is, en hij bovendien over een ontsnappingsclausule in zijn contract beschikt, zwellen de geruchten over een vroegtijdig vertrek uit de Formule 1 aan.

Artikel gaat verder onder video

Focus op losse races

In De Oranjezomer confronteerde presentatrice Hélène Hendriks haar gast met de grote puntenachterstand van de Red Bull-coureur. Coronel is realistisch over de titelkansen voor dit seizoen. "Kampioenschap zie ik niet meer goedkomen. Dat is gewoon wel duidelijk", stelt de coureur. Hij verwacht dat Verstappen zijn aanpak voor de rest van het jaar zal aanpassen. "Daardoor denkt hij eerst van: laten we het hele pakket goed krijgen en gewoon races winnen. Gewoon race na race en niet te ver vooruit", aldus Coronel.

'Totale onzin'

Vervolgens komen de verhalen dat Verstappen het helemaal zat zou zijn en iets anders zou willen gaan doen aan bod. Coronel verwees die suggestie direct naar de prullenbak. "Totale onzin", reageerde hij stellig. Volgens hem komen de eerdere uitspraken van de coureur puur voort uit het moment. "Dat is de emotie. Maar wat moet hij anders doen? Dit is een racer in hart en nieren", verklaart de Viaplay-analist. Hoewel Verstappen in mei van dit jaar al zijn debuut maakte in de 24 uur van de Nürburgring en vaker zijn liefde voor andere raceklassen uitspreekt, ziet Coronel dat niet als een volwaardig alternatief voor de Formule 1. "Je wil altijd het hoogst haalbare doen. Hij heeft natuurlijk de Nürburgring, de Nordschleife gedaan. Mega uitdagend, maar dit is maar één keer per jaar. Daar gaat hij niet zijn voldoening uit halen", legde Coronel uit. Voor de Red Bull-rijder is de sport volgens hem een absolute noodzaak. "Het is voor hem een drugs. Het is zijn leven", besloot Coronel.

Gerelateerd