Het tijdschema voor het sprintraceweekend op Silverstone
Het tijdschema voor het sprintraceweekend op SilverstoneMaak ons je Google-favoriet
Na de Grand Prix van Oostenrijk verplaatst het Formule 1-circus zich komende week naar Silverstone voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dit raceweekend vormt het tweede deel van een zogeheten 'double header' en markeert de negende ronde van het wereldkampioenschap in 2026.
Andrea Kimi Antonelli reist als leider in het kampioenschap af naar het iconische Britse circuit. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell heroverde na een overwinning op de Red Bull Ring de tweede plaats in de WK-stand op Lewis Hamilton. Bij de constructeurs heeft Mercedes momenteel een aanzienlijke voorsprong opgebouwd ten opzichte van Ferrari en McLaren.
Sprintweekend op Silverstone
Het evenement in Groot-Brittannië is officieel aangewezen als een van de zes sprintrace-weekenden van dit seizoen. Dit betekent dat de traditionele tweede en derde vrije trainingen komen te vervallen om ruimte te maken voor het alternatieve format. In plaats daarvan wordt op vrijdag de sprintkwalificatie verreden, waarna op zaterdag de sprintrace op het programma staat. Naast de Formule 1 is het voorprogramma op Silverstone zeer uitgebreid: de FIA Formule 2, de FIA Formule 3 en de F1 Academy komen in actie, waarbij de laatstgenoemde raceklasse voor vrouwen voor het eerst op dit Britse circuit rijdt. Ook staan er gedurende het weekend diverse demonstraties met historische Formule 1-auto's op de planning voor het publiek.
Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië
Het raceweekend op Silverstone gaat op vrijdag 3 juli om 13:30 uur Nederlandse tijd van start met de enige vrije training van het weekend. Om 17:30 uur volgt de sprintkwalificatie, die de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag bepaalt. Zaterdagmiddag om 13:00 uur gaan de lichten uit voor deze korte race over honderd kilometer. De uitslag hiervan heeft geen invloed op de startopstelling voor de Grand Prix op zondag; deze wordt bepaald door de reguliere kwalificatie die zaterdag om 17:00 uur begint. De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat vervolgens op zondag 5 juli om 16:00 uur van start.
Vrijdag 3 juli
13:30 uur: eerste vrije training
17:30 uur: sprintkwalificatie
Zaterdag 4 juli
13.00 uur: sprintrace
17:00 uur: kwalificatie
Zondag 5 juli
16:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk
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