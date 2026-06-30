Verstappen en Russell over slijtageslag in Spielberg: 'Functioneerde niet goed'
Verstappen en Russell over slijtageslag in Spielberg: 'Functioneerde niet goed'Maak ons je Google-favoriet
De extreme hitte tijdens de Grand Prix van Oostenrijk heeft de coureurs en hun materiaal zwaar op de proef gesteld. Met baantemperaturen die opliepen tot maar liefst zestig graden Celsius, veranderde de race op de Red Bull Ring in een flinke slijtageslag. Onder meer racewinnaar George Russell en Max Verstappen benadrukken dat het managen van de banden en remmen cruciaal was om de finish te halen.
Het raceweekend in Spielberg werd verreden onder zware weersomstandigheden, waarbij de autosportbond FIA zelfs een officieel waarschuwingsprotocol voor de hitte moest instellen. De luchttemperatuur tikte de 35,6 graden aan. Op het ruwe asfalt van het Oostenrijkse circuit, dat op 660 meter hoogte ligt, zorgt de ijle lucht voor minder downforce en extra thermische belasting op de banden. Volgens Russell tikte het asfalt op een bepaald moment zelfs de zestig graden aan. Dergelijke temperaturen zorgen ervoor dat het rubber te zacht wordt, wat resulteert in blaarvorming en een drastische afname van de grip.
Abnormale rijstijl voor Russell in Spielberg
Om de zachtste bandencompounds van Pirelli in leven te houden, moesten de coureurs hun tempo flink aanpassen. Mercedes-coureur Russell, die zijn tweede zege van het seizoen boekte, moest naar eigen zeggen flink improviseren. "Ik reed de race heel anders en eigenlijk vrij abnormaal, om eerlijk te zijn, om de banden te managen, en dat werkte best goed", verklaart de Brit. De hitte eiste ook fysiek zijn tol. "Het was behoorlijk heet daarbuiten, dus ik kijk nu wel uit naar een drankje", aldus de racewinnaar kort na afloop van de race. Ook Verstappen zag zijn race al snel veranderen in een overlevingstocht voor het rubber. "De eerste twee ronden waren best leuk, en daarna was het eigenlijk alleen maar proberen je banden te managen", blikte de Red Bull-coureur terug.
Remproblemen door hitte
Naast de bandenslijtage vormde de koeling van de remmen een groot probleem. Door het kleine temperatuurverschil tussen de remschijven en de warme buitenlucht kan de hitte lastig weg, wat leidt tot een verlies aan remkracht. Dit fenomeen was duidelijk merkbaar bij Verstappen, die als tweede over de streep kwam. "Mijn remmen functioneerden vandaag niet echt goed vergeleken met de rest van het weekend. Dat is dus iets wat je natuurlijk moet managen en je leert ermee rijden, maar het is niet ideaal", stelt de Nederlander. Ook WK-leider Kimi Antonelli, die het podium completeerde, kampte met dit probleem. "Ik had moeite met de remmen, maar ik denk dat ik na mijn bandenwissel een reset heb gemaakt, waarna het tempo weer erg sterk was", aldus de negentienjarige Italiaantijdens de persconferentie na afloop.
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