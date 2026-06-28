Verstappen eerlijk over staat van Red Bull: 'Nog teveel problemen"
Verstappen eerlijk over staat van Red Bull: 'Nog teveel problemen"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen stelt dat Red Bull Racing aanzienlijke stappen moet zetten om weer structureel mee te kunnen vechten om de hoofdprijzen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen boekte, ziet hij momenteel nog te veel knelpunten binnen de renstal. De coureur wijst daarbij specifiek naar problemen bij de start en interne processen die voor verbetering vatbaar zijn.
Red Bull Racing beleeft een moeizame overgang naar de nieuwe technische reglementen. Waar de renstal voorheen domineerde, bezet het momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 115 punten, een flinke achterstand op koploper Mercedes. Ook op het asfalt vertaalde die vorm zich de afgelopen maand in wisselvallige resultaten. Tijdens de races in Monaco en Spanje viel de Nederlander buiten de podiumplaatsen, waarbij hij in Barcelona nadrukkelijk kampte met balansproblemen. Pas op de Red Bull Ring wist hij weer een tweede plaats achter racewinnaar George Russell te bemachtigen.
'Nog te veel problemen'
Ondanks de recente opsteker in Spielberg toont Verstappen zich kritisch over de huidige gang van zaken. "Om voor de prijzen te rijden, moeten we nog wat meer allround zijn", zo stelt hij bij De Telegraaf. De coureur benadrukt dat de pijnpunten verder reiken dan enkel de zichtbare actie op het circuit. "We hebben nog te veel problemen. Bijvoorbeeld met de starts, maar ook met procedures waar de buitenwacht geen weet van heeft. Dat is geen kritiek, dat weten we allemaal. En we willen dat het nóg beter wordt", aldus de rijder. Hij hoopt dan ook op een spoedige ommekeer: "Hopelijk duurt dat niet te lang, maar er is zeker nog werk aan de winkel."
McLaren/Mercedes
De huidige vormcrisis heeft directe gevolgen voor de stand in het wereldkampioenschap. Verstappen bezet momenteel de zevende plaats in de rangschikking met 73 punten, een aanzienlijke achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De matige prestaties van de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron voeden bovendien de geruchten over de toekomst van de stercoureur. Hoewel hij nog over een contract beschikt tot en met eind 2028, heeft de coureur de beschikking over prestatieclausules en wordt hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren of Mercedes. Teambaas Laurent Mekies liet onlangs al weten dat Verstappen weliswaar loyaal is, maar ook een competitieve auto eist.
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