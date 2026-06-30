Titanengevecht Hamilton en Verstappen smaakt naar meer: 'Altijd water en vuur die twee'
Titanengevecht Hamilton en Verstappen smaakt naar meer: 'Altijd water en vuur die twee'Maak ons je Google-favoriet
In Oostenrijk werden de fans getrakteerd op een gevecht op de baan tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het duo knokte hard met elkaar, maar wel fair. Toch riep Verstappen om een straf voor de zevenvoudig kampioen. In de GPFans Raceteam-podcast gaan presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan in op het duel tussen de twee kampioenen.
De Formule 1-fans wachten sinds 2021 op een hernieuwde rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton en kregen op de Red Bull Ring alvast een voorproefje. Waar diverse coureurs een gevecht met Verstappen snel uit de weg gaan, laat Hamilton zijn auto vaak gewoon staan. Dat zorgt steevast voor een fascinerend gevecht, waar het duo in de podcast graag meer van wil zien.
Ongeschreven regel
Ramjiawan stelt dat Hamilton en Verstappen veel overeenkomsten hebben, maar op de baan nauwelijks meer van elkaar kunnen verschillen: "Die twee, dat is altijd water en vuur, hoewel er nu wel meer onderling respect is. In ronde negen tot en met elf zaten ze al de hele tijd bij elkaar en Verstappen werd toen van de baan geduwd, vond hij zelf. Hij riep ook om een straf, maar die werd uiteindelijk niet uitgedeeld." Daarbij ging de Nederlander volgens Ramjiawan zelf op de zogeheten 'penalty stip' liggen. "Verstappen probeerde Hamilton aan de buitenkant voorbij te gaan. Dat is gewoon zo'n ongeschreven regel: je laat jezelf niet aan de buitenkant inhalen, anders gaan we er maar samen af."
Verstappen gaf Hamilton koekje van eigen deeg
Toch leert Verstappen ook snel, want niet veel ronden later ging hij er alsnog voorbij en gaf hij Hamilton een koekje van eigen deeg, zo zag de redacteur: "Elf rondjes later deed Verstappen het precies andersom. Hij dook aan de binnenkant en duwde Hamilton naar buiten. Dat is zo'n strijdje tussen wereldkampioenen en daarvan hebben we het beste tussen die twee gezien."
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