Volgens analist Robert Doornbos is de overwinning in Oostenrijk niet zozeer door Mercedes gepakt, maar door Red Bull Racing uit handen gegeven. De expert stelt dat Max Verstappen de zege op de Red Bull Ring zelf is misgelopen.

Hoewel de Red Bull-coureur gisteren na een inhaalrace knap als tweede eindigde achter racewinnaar George Russell, overschaduwde de klapper in Q3 zijn weekend op de Red Bull Ring. Doornbos benadrukt dat het team de bolide goed heeft hersteld, waardoor de coureur voor het toeziend oog van het luidruchtige oranjepubliek toch nog het podium kon beklimmen, vlak voor kampioenschapsleider en Mercedes-jongeling Kimi Antonelli.

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Zeldzame fout

Doornbos zag in Race Café: Na de GP dat Verstappen in zijn jacht op de snelste tijd een zeldzame fout maakte die grote gevolgen had voor het verloop van het weekend. Waar het team in eerste instantie zocht naar technische oorzaken voor het moment in de grindbak, denkt de analist dat de viervoudig wereldkampioen simpelweg te veel wilde forceren. "Het is zelden dat Max Verstappen een fout maakt. Dus automatisch gaat een engineer ook gelijk kijken: is misschien de achtervleugel te laat dichtgegaan? Maar je kan ook gewoon zeggen: ik heb het gewoon geprobeerd. Te overdriven, misschien wel te veel uit die auto te halen om in die laatste sector, waar Mercedes heel goed was, dat gat te dichten", aldus Doornbos. Dat Red Bull Racing na afloop via de boordradio excuses aanbood aan Verstappen voor de situatie, vond de voormalig coureur dan ook enigszins overdreven gezien de eigen rol van de rijder.

Druk op Red Bull

Daarnaast wijst Doornbos op de toenemende spanningen achter de schermen bij de Oostenrijkse renstal, die onder een vergrootglas ligt door de sterke opkomst van McLaren en Mercedes. Het team bracht dit weekend updates mee naar Engeland, wat volgens de analist hard nodig was om de stercoureur tevreden te houden over de ontwikkeling van de auto. "Er stond ook veel druk op dit weekend, heb ik het idee. Er was een geheim gesprek in Oostenrijk vorige week waar Max de grote bazen ontmoette van Red Bull, de hele organisatie. Ze willen er natuurlijk alles aan doen om Max veilig te stellen voor de toekomst", onthult Doornbos over de politieke situatie binnen het team. Hij benadrukt dat dit alleen lukt als Verstappen een competitieve auto tot zijn beschikking heeft waarmee hij structureel voor overwinningen kan vechten.

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