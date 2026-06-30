Het management van Max Verstappen heeft een ontmoeting gehad met de leiding van concurrent McLaren om een mogelijke overstap te bespreken. Deze verkennende gesprekken zouden zijn geïnitieerd door de vertegenwoordigers van de viervoudig wereldkampioen zelf. Dat meldt Sky Sports News op basis van eigen bronnen.

De toekomst van de Nederlander bij Oracle Red Bull Racing staat momenteel onder hoogspanning. Hoewel zijn contract nog tot en met eind 2028 doorloopt, valt de RB22 dit seizoen zwaar tegen. De Oostenrijkse renstal is inmiddels afgezakt naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, terwijl de stercoureur zelf momenteel de zevende plek in de WK-stand bezet. In Oostenrijk ging het al wel een stuk beter, maar het vertrouwen in een goede afloop van dit seizoen lijkt er nog niet te zijn. Het kamp van Verstappen zou daarom uit eigen beweging in gesprek zijn gegaan met de top van McLaren, zo meldt Sky Sports.

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Kamp Verstappen nam initiatief voor gesprek met McLaren

Tijdens het raceweekend in Oostenrijk, waar de Red Bull-rijder als tweede over de streep kwam, kwamen de geruchten over een vertrek verder op gang. F1-verslaggever Craig Slater bevestigt de geluiden over een overleg tussen beide partijen. "Het interessante dat we voorafgaand aan de Oostenrijkse race leerden, was dat er een ontmoeting is geweest tussen zijn management en het management van McLaren", stelt Slater. Volgens de journalist kwam het verzoek om te praten niet vanuit de Britse renstal, maar vanuit het Verstappen-kamp zelf. "Ik heb begrepen dat dit daadwerkelijk is gebeurd. Het werd geïnitieerd door de mensen van Max", aldus de verslaggever.

Waarom McLaren en niet Mercedes?

Hoewel McLaren dit jaar met een voorlopige derde plaats in het kampioenschap zijn meerdere moet erkennen in Mercedes en Ferrari, ziet Slater wel waarom de renstal uit Woking aantrekkelijk is voor de regerend wereldkampioen. Vorig seizoen legde het team immers nog beslag op de constructeurstitel en won Lando Norris het rijderskampioenschap. "De eerste vraag die je waarschijnlijk stelt, is waarom Max naar McLaren zou willen gaan", vervolgt Slater. "Ze doen het dit jaar niet zo goed, maar Max weet dat ze in staat zijn om een winnende auto te bouwen", concludeert hij. En daar komt natuurlijk nog eens bij dat Gianpiero Lambiase, momenteel de race-engineer van Verstappen, ook volgend jaar overstapt naar McLaren.

Max Verstappen's camp has held a meeting with F1 rivals McLaren.



Sky Sports News understands that these talks were initiated by Verstappen's representatives. pic.twitter.com/lpK2xxX32X — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 29, 2026

Vermeulen ontkende gesprekken met McLaren

Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, ontkrachtte eerder dit weekend nog de berichten dat hij zou hebben gesproken met McLaren. Volgens hem was er niets van waar, maar hij stelde wel dat als de auto zich niet spoedig verbetert, de deur richting een exit bij Red Bull op een kier komt te staan.

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