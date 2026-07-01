Croft ziet druk op Red Bull toenemen: 'Kamp-Verstappen houdt opties bewust open'
Croft ziet druk op Red Bull toenemen: 'Kamp-Verstappen houdt opties bewust open'Maak ons je Google-favoriet
David Croft stelt dat het kamp van Max Verstappen de druk op Red Bull Racing flink aan het opvoeren is. Nu een overstap naar Mercedes van de baan lijkt, schermt het management van de viervoudig wereldkampioen nadrukkelijk met de interesse van McLaren om de renstal uit Milton Keynes tot betere prestaties te dwingen.
De toekomst van de coureur is al langere tijd onderwerp van gesprek in de paddock. Hoewel de Nederlander nog een contract heeft tot en met medio 2028, bevat deze verbintenis een ontsnappingsclausule. Deze treedt naar verluidt in werking als hij rond de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Momenteel bezet hij de zevende plaats in de WK-stand, ver achter de dominerende Mercedessen van Kimi Antonelli en George Russell. Zijn manager Raymond Vermeulen liet onlangs al optekenen dat zijn pupil niet geboren is om in het middenveld te rijden.
Croft ziet druk op Red Bull toenemen
Volgens commentator Croft is de strategie van het management glashelder. “Er is nu dus nog één team waarmee Verstappen in verband kan worden gebracht,” stelt de Brit in de F1 Show-podcast van Sky Sports. “Zoals ik eerder al heb gezegd, denk ik dat het Mercedes-verhaal voorbij is.” Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Oostenrijk inderdaad aan zeer tevreden te zijn met zijn huidige rijdersduo en sloot de deur voor een komst van de Red Bull-coureur.
Dit betekent echter niet dat de renstal achterover kan leunen. Croft benadrukt dat het team moet blijven leveren. “Zij staan nu namelijk onder druk om te blijven komen met verbeteringen om Max in staat te stellen om te concurreren,” aldus de analist. “Hijzelf, en zijn management misschien nog wel meer, maken er geen geheim van dat er andere opties zijn en dat hij niet gebonden is aan Milton Keynes, ook al is dat zijn eerste keuze.” Volgens Croft is de boodschap vanuit het Verstappen-kamp ondubbelzinnig: “Dit legt de druk dus volledig bij de mensen in Milton Keynes om te blijven presteren.”
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