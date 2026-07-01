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Verstappen, red bull, austria

'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'

Verstappen, red bull, austria — Foto: © IMAGO

'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel de RB22 in Oostenrijk voornamelijk goed uit de verf kwam door de updates, onthult Autoracer dat Red Bull Ford ook nog een slimmigheidje heeft dat vooral werkt op hooggelegen circuits.

Red Bull heeft afgelopen weekend het tweede grote updatepakket geïntroduceerd, nadat het eerder al in Miami flink wist uit te pakken. Na de opstartproblemen op vrijdag wist Verstappen met dat nieuwe pakket op zaterdag mee te doen om de poleposition, totdat hij van de baan vloog in bocht 9. Tijdens de Grand Prix op zondag kon Verstappen vervolgens in de slotfase het gat richting koploper George Russell dichten, maar kwam de Nederlander uiteindelijk als tweede over de streep.

Turbo

Het Italiaanse medium legt uit dat er in de paddock wordt gewezen naar de grootte van de turbo in de Red Bull Ford-motor. "In de paddock blijven geruchten de ronde doen dat Red Bull Powertrains de grootste turbocompressor op de grid gebruikt, in combinatie met bijzonder grote luchtinlaten", zo valt te lezen. Het zou een bijzonder groot voordeel opleveren op circuits die op grote hoogte liggen, zoals de Red Bull Ring afgelopen weekend, maar het zou in theorie dus ook moeten werken tijdens een weekend in Mexico-Stad. "Op een circuit dat zich op meer dan 600 meter boven zeeniveau bevindt, met een lagere luchtdichtheid, zou deze configuratie een extra voordeel kunnen opleveren", aldus het medium.

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