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Max Verstappen and Bernie Ecclestone

Ecclestone zou Verstappen direct vastleggen: "Goedkoper dan een nieuwe auto"

Max Verstappen and Bernie Ecclestone — Foto: © IMAGO
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Ecclestone zou Verstappen direct vastleggen: "Goedkoper dan een nieuwe auto"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone zou niet twijfelen als hij momenteel aan het roer van een renstal zou staan: hij zou Max Verstappen direct aantrekken, ongeacht het prijskaartje. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is de afgelopen weken weer een veelbesproken onderwerp in de paddock.

Hoewel de Nederlander nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, bevat deze verbintenis naar verluidt een prestatieclausule. Deze clausule stelt hem in staat om aan het einde van dit jaar te vertrekken als hij voor de naderende zomerstop niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat. Momenteel bevindt de regerend kampioen zich in een lastige positie: na de Grand Prix van Oostenrijk bezet hij slechts de zevende plaats in de WK-stand met 73 punten. Daarmee kijkt hij tegen een flinke achterstand aan op Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell, die respectievelijk eerste en tweede staan in het kampioenschap.

Toekomst afwegen

Tijdens een persmoment in Oostenrijk werd Ecclestone gevraagd naar de situatie rondom de Red Bull-coureur. "Ik bedoel, als ik nu een team had, zou het eerste wat ik zou willen doen Max aan boord halen zijn, ongeacht de kosten, want het is goedkoper dan proberen een nieuwe auto te bouwen", aldus de voormalig topman tegenover Crash. Wat betreft de volgende stap voor de coureur, ziet Ecclestone een lastig dilemma. "Ik denk dat je al deze dingen moet afwegen. Wat is het voordeel en wat is het nadeel? Als hij blijft, is het dan slecht en hoe slecht? Als hij gaat, waar gaat hij dan heen en zal het beter zijn? Niet makkelijk. Ik zou hem vorig jaar hebben geadviseerd om naar Ferrari te gaan", verklaart hij.

Kritiek op motorreglementen

Een belangrijke factor in de onvrede van Verstappen was de introductie van de nieuwe motorreglementen voor dit seizoen. De Nederlander uitte felle kritiek op de nieuwe krachtbronnen, waarbij het vermogen gelijkmatiger is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte. Inmiddels heeft de FIA aangekondigd dat er voor volgend jaar aanpassingen komen, waarbij de verbrandingsmotor weer een grotere rol gaat spelen. Gevraagd of de sport bang moet zijn om haar stercoureur te verliezen, stelt Ecclestone dat de klachten van de coureur uit Hasselt volledig terecht waren. "Hij had gelijk om kritiek te uiten. Ik denk dat de reglementen niet nodig waren om te doen wat er is gedaan. En dat was waar Max over klaagde", besluit Ecclestone.

Is Max Verstappen het waard om 'tegen elke prijs' binnengehaald te worden door een Formule 1-team?

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