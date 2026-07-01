Lewis Hamilton heeft de lachers op zijn hand gekregen door zijn wens uit te spreken om per parachute op het circuit te landen. Zijn teamgenoot Charles Leclerc haakte daar direct op in door te stellen dat Scuderia Ferrari hem dergelijke extreme activiteiten verbiedt. De twee coureurs deelden het podium tijdens een fanevenement, waarbij de Monegask gekscherend opmerkte dat het team hem simpelweg niet vertrouwt.

Tijdens de Fan Zone-activiteiten rondom de F1 Grand Prix van Oostenrijk verschenen de twee coureurs op het een podium, en daar prees Hamilton de locatie van de Red Bull Ring en sprak hij een opvallende wens uit. "Ik zou hier heel graag willen skydiven. Ik vind het een prachtige plek. Ik zou heel graag op een dag met een parachute op de baan willen landen. Dat is wat ik zou willen doen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Leclerc reageerde daarop met de vraag of de renstal hem dat wel toestaat, waarop Hamilton bevestigend antwoordde. "Mij staan ze dat niet toe!", reageerde Leclerc direct. "Ze vertrouwen me misschien niet met een parachute", voegde hij daar lachend aan toe.

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