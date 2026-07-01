Zak Brown zet definitief streep door komst Verstappen: 'Geen stoeltje beschikbaar'
Zak Brown zet definitief streep door komst Verstappen: 'Geen stoeltje beschikbaar'Maak ons je Google-favoriet
Zak Brown laat weten dat een overstap van Max Verstappen naar zijn team definitief van de baan is. De Amerikaan stelt dat hij de viervoudig wereldkampioen direct zou vastleggen als hij een extra auto tot zijn beschikking had, maar dat er simpelweg geen plek is. Dat laat de topman weten in de podcast Up To Speed.
De toekomst van de Nederlander is de afgelopen tijd een veelbesproken onderwerp in de paddock. Hoewel hij nog een contract heeft tot en met 2028 bij Red Bull Racing, beschikt hij over een prestatieclausule die hem in staat stelt te vertrekken. Omdat de coureur momenteel teleurstellend zevende staat in het wereldkampioenschap met 101 punten achterstand op leider Kimi Antonelli, is die exitclausule geactiveerd. De Oostenrijkse renstal probeert hem naar verluidt met een miljoenenbod te overtuigen om deze clausule te schrappen, terwijl zijn management tegelijkertijd verkennende gesprekken voerde met McLaren.
Geen coureurswissel
Ondanks die gesprekken en de onzekere situatie bij Red Bull, maakt Brown nu duidelijk dat een samenwerking er niet in zit. De CEO, die zelf tot eind 2030 aan de formatie uit Woking verbonden is, wijst nadrukkelijk op zijn huidige rijdersduo. "Als ik een derde auto had, zou ik hem onmiddellijk contracteren, maar die heb ik niet", aldus Brown. Hij benadrukt dat hij uiterst tevreden is met Lando Norris en Oscar Piastri, die respectievelijk tot eind 2027 en eind 2028 vastliggen bij het team. "Lando en Oscar hebben laten zien dat ze hem kunnen verslaan. Er komt geen coureurswissel", stelt de topman resoluut.
Niks beschikbaar
De Britse renstal kende vorig jaar een uiterst succesvol seizoen door zowel de constructeurstitel als het rijderskampioenschap met Norris te winnen. Hoewel de dominantie dit jaar is afgenomen en het team tijdens de recente Grand Prix van Oostenrijk naast de zege greep, blijft het vertrouwen in de huidige coureurs groot. Brown gaf tijdens dat raceweekend al aan dat beide rijders gelukkig zijn en voor de lange termijn in de papaya-kleurige bolides blijven rijden. In de podcast voegt hij daar nog een duidelijke conclusie aan toe over de geruchten rondom de Red Bull-rijder. "Er is geen stoeltje beschikbaar", besluit hij.
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