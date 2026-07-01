VIDEO: Team Verstappen in gesprek met McLaren: 'Hij heeft het hier helemaal voor elkaar' l GPFans Raceteam
VIDEO: Team Verstappen in gesprek met McLaren: 'Hij heeft het hier helemaal voor elkaar' l GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan.
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