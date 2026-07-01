Mercedes weigert motor-upgrades: Red Bull strategisch klem gezet
Mercedes weigert motor-upgrades: Red Bull strategisch klem gezetMaak ons je Google-favoriet
Mercedes heeft voorlopig besloten om geen gebruik te maken van de zogeheten ADUO-ontwikkelingstokens voor de motor. Deze strategische keuze lijkt er sterk op gericht te zijn om concurrent Red Bull Racing te saboteren. Terwijl andere teams hun krachtbronnen al wel van prestatie-updates voorzien, houdt de Duitse renstal de kaarten bewust tegen de borst.
Onder de nieuwe reglementen van de autosportbond deelt de FIA extra ontwikkelingsmogelijkheden uit aan motorfabrikanten die een achterstand hebben opgebouwd. Tot grote verrassing van de paddock is de krachtbron van Red Bull onlangs aangewezen als de absolute benchmark. De verbrandingsmotor van Mercedes zou volgens de officiële metingen meer dan twee procent achterlopen op die van de Oostenrijkse concurrent. Hierdoor mag het team van teambaas Toto Wolff extra budget en testuren inzetten voor een motorupgrade, maar de renstal weigert die optie vooralsnog te lichten, zo meldt The Race.
Strategische valstrik
Deze afwachtende houding is een hard gelag voor Red Bull. Zolang Mercedes de eigen verbrandingsmotor niet verbetert, blijft de voorsprong van Red Bull in de officiële FIA-index in stand. Dit betekent dat de formatie uit Milton Keynes zelf geen recht krijgt op extra upgrades, totdat een rivaal hen met minimaal twee procent voorbijstreeft. Tijdens de recente Grand Prix van Oostenrijk kregen coureurs George Russell en Kimi Antonelli weliswaar de beschikking over een reeks nieuwe motoronderdelen, maar dit betrof louter betrouwbaarheidsupdates. Na eerdere uitvalbeurten in Montreal en Barcelona werden onder meer de batterijen en de besturingselektronica aangepakt. Wolff bevestigde dat er geen sprake was van extra vermogen. "Nee, het waren gewoon nieuwe krachtbronnen", aldus de Oostenrijker. "Daarmee komt minder gereden afstand, komt een klein beetje meer pit. Maar er zat geen upgrade in en op dit moment is er geen upgrade gepland."
Herziening van data
Ook WK-leider Antonelli benadrukte in Spielberg dat de nieuwe specificatie puur draaide om duurzaamheid. "Het gaat niet echt om prestaties. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat deze problemen zich niet meer voordoen", verklaarde de negentienjarige Italiaan. De betrouwbaarheidsupdates gaven het team wel het vertrouwen om de motoren agressiever af te stellen, wat de prestaties op de baan alsnog ten goede kwam. Ondertussen probeert Red Bull de FIA er nog steeds van te overtuigen dat de oorspronkelijke ranglijst niet klopt. Het steekt de concurrentie dat Mercedes in het constructeurskampioenschap ruim aan de leiding gaat, maar op papier nog steeds als achterblijver wordt geclassificeerd. Mekies hoopt dat de autosportbond snel met een herziening van de data komt. "Het is een van de redenen waarom het voor Red Bull, en meer in het algemeen voor de sport, van vitaal belang is dat we dat plaatje goed krijgen", besluit de teamchef.
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