Olav Mol vindt dat de wedstrijdleiding de kwalificatie standaard met vijf minuten moet verlengen wanneer er in de slotfase een rode vlag valt. De analist stelt dat hiermee wordt voorkomen dat coureurs gedupeerd raken en dat de wedstrijdleiding uit tijdnood aarzelt om een sessie stil te leggen.

Dat laat hij weten tijdens de nabeschouwing in het Ziggo Sport-programma De Stamtafel. De uitspraken van de Grand Prix Radio-commentator volgen op de veelbesproken kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk van afgelopen weekend. Tijdens het beslissende deel van die sessie crashte Max Verstappen, waarna de wedstrijdleiding besloot om slechts een gele vlag te zwaaien. Waar Mercedes-talent Kimi Antonelli zijn ronde afbrak in de veronderstelling dat de sessie zou worden stilgelegd, voltooide zijn teamgenoot George Russell zijn ronde wel en pakte daarmee de poleposition. Russell won een dag later ook de race op de Red Bull Ring.

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Geen discussie bij zware crashes

Mol is van mening dat de besluitvorming in dergelijke situaties veel sneller moet. In het praatprogramma benadrukt de analist dat de veiligheid altijd voorop moet staan, ongeacht de resterende tijd op de klok. "Ik denk dat in een bocht waar je met 250+ induikt, als daar iemand afgaat in de kwalificatie, dat er geen discussie moet zijn of dat een rode vlag moet zijn of niet", stelt Mol. Volgens hem laat de wedstrijdleiding zich nu te veel leiden door de beperkte tijd. "En dat ze niet moeten denken: nou we kijken nog even naar de tijd. Want ja, er is weinig tijd, dus laten we maar even kijken of we met geel wegkomen, want anders hebben we geen tijd om te herstarten", aldus de commentator.

Kwalificatie verlengen

Om dat probleem op te lossen, pleit het vaste gezicht van Ziggo Sport voor een structurele regelwijziging. Binnen de zogeheten Sporting Advisory Committee wordt momenteel al gesproken over mogelijke aanpassingen voor volgend jaar, maar Mol heeft een duidelijke eigen visie voor de koningsklasse. "Ik heb al jaren geroepen dat als er in de laatste vijf minuten een rode vlag komt, verleng die kwalificatie met vijf minuten, zodat iedereen nog een run kan doen", verklaart hij stellig. Hij wijst daarbij naar de gang van zaken in Oostenrijk. "Antonelli, die liftte. Hij gaat hier nog feller voor de bocht. Hij heeft hem nooit gezien hier. En hier waar die auto staat, gaat hij er echt niet langzamer voorbij dan hij er eerder voorbijging. En dat voelt een beetje zuur", doelt hij op de beslissende actie van Russell.

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