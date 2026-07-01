Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll is bezig met een nieuwe poging om voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner (52) naar zijn noodlijdende Formule 1-team te halen, zo meldt Daily Mail. De Canadese miljardair jaagt al geruime tijd op de handtekening van de Brit. Nu de renstal in een diepe sportieve crisis verkeert, hoopt de zakenman alsnog toe te slaan om de weg naar boven in te zetten.

Het huidige seizoen verloopt tot nu toe dramatisch voor Aston Martin. Ondanks gigantische investeringen van Stroll heeft de formatie na acht races slechts één schamel WK-punt verzameld, wat resulteert in een teleurstellende tiende plaats in het constructeurskampioenschap. Om het tij te keren, wil de teameigenaar Horner herenigen met Adrian Newey in de hypermoderne fabriek van 200 miljoen pond nabij de hoofdingang van Silverstone. De topontwerper, die twintig jaar lang de succesvolle rechterhand van Horner was bij Red Bull Racing, is sinds vorig jaar als 'Managing Technical Partner' werkzaam in de inmiddels volledig operationele faciliteit.

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Stroll wil profiteren

Sinds zijn veelbesproken ontslag in juli vorig jaar zit Horner zonder officiële functie in de koningsklasse van de autosport. De vijftiger hoeft na een meegekregen afkoopsom van 80 miljoen pond financieel gezien geen haast te maken met een terugkeer, maar heeft zelf al wel aangegeven dat hij nog "unfinished business" heeft in de sport. Omdat zijn concurrentiebeding in mei is verlopen, staat niets een nieuwe uitdaging in de weg. Naast de interesse vanuit Silverstone wordt de ex-teambaas ook nadrukkelijk in verband gebracht met een overname van een aandelenpakket van 24 procent in Alpine, en zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de Chinese fabrikant BYD over het opzetten van een twaalfde team.

Team geeft geen commentaar

Aston Martin weigert vooralsnog inhoudelijk in te gaan op de hernieuwde avances richting de succesvolle Brit. "In navolging van ons beleid geven we geen commentaar op geruchten en speculaties", zo laat een woordvoerder van de renstal weten. Het blijft daardoor afwachten of Stroll zijn droomkandidaat ditmaal wel weet te overtuigen om de overstap naar de nieuwe campus te maken.