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Russell, Yellow flag, socials

Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"

Russell, Yellow flag, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
2 reacties

Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens George Russell is het hele gedoe rondom de gele vlaggen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk wat overdreven. De Engelsman wijst in gesprek met Sky Sports F1 simpelweg naar de lichtpanelen en stelt dat iedere coureur zou moeten weten hoe dit werkt.

Russell wist zaterdag in de slotfase de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk veilig te stellen. Dat was opmerkelijk, omdat Max Verstappen op dat moment in bocht 9 van de baan vloog en in de bandenstapel belandde. De wedstrijdleiding koos in eerste instantie voor een enkele gele vlag en schakelde daarna over naar dubbel geel. In de eerste situatie hoeft een langsrijdende coureur slechts het gas los te laten, terwijl de rondetijd bij dubbel geel door de stewards wordt afgenomen.

Gele vlag

Bij Russell gold dat eerste scenario. De telemetrie liet zien dat hij ongeveer 100 meter het gaspedaal had losgelaten. De Engelsman kon namelijk aan de lichtpanelen langs de baan zien dat het om enkel geel ging. "Het is niet heel duidelijk", moet hij toegeven. "Maar zodra je het weet, is het vrij duidelijk. De dubbele gele vlag is een diagonaal knipperend vlak en bij een enkele gele vlag is het hele paneel ingekleurd", legt de polesitter uit.

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