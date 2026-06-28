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Max Verstappen and George Russell

Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"

Max Verstappen and George Russell — Foto: © IMAGO

Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen kende tijdens de tweede vrije training op de Red Bull Ring in Oostenrijk een klein akkefietje met 'boezemvriend' George Russell, waarna de Nederlander een niet mis te verstane middelvinger vanuit zijn cockpit omhoog stak. Olav Mol moet er hard om lachen.

Waar de media graag akkefietjes tussen coureurs uitvergroten en onderlinge verstandhoudingen soms onnodig slecht uitgelicht worden, is het geen geheim dat Verstappen en Russell respect voor elkaar hebben, maar geen grote vrienden zijn. De twee hebben het in het verleden zowel op als naast de baan meermaals met elkaar aan de stok gehad en schromen het niet om in de media hun ongezouten mening over de ander te geven. Beelden van een klein akkefietje tussen de twee tijdens de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk zorgen dan ook voor een boel tumult op social media.

Akkefietje tussen Verstappen en Russell in Oostenrijk

Op niet-uitgezonden beelden was te zien hoe Verstappen tijdens een snelle ronde ineens in de ankers moet, omdat hij een langzaam rijdende Russell tegenkwam. De Mercedes-coureur was bezig met zijn outlap en leek niet snel genoeg op een geschikte manier aan de kant te kunnen. Verstappen moest hierdoor uitwijken in bocht zeven, maar zette vervolgens zijn RB22 in bocht acht alsnog naast de Zilverpijl. Tijdens het voorbijrijden stak Verstappen kort zijn middelvinger omhoog in de richting van de nummer drie in het wereldkampioenschap.

'Een mooie Nederlandse stoere middelvinger'

"Max heeft George een mooi cadeautje gegeven: een mooie Nederlandse stoere middelvinger", vertelt Mol lachend in het Race Café van Ziggo Sport. "Ze kwamen uit bocht zeven en acht en Russell dacht: 'Ga ik aan de kant? Kan ik nog weg?' Hij kon niet aan de kant en Max had veel meer snelheid, dus Max moest er eigenlijk net te ver via de zijkant langs. Dan stuur je een beetje naar rechts en dan schiet je hand links ineens van je stuur af", vertelt de commentator lachend met zijn middelvinger omhoog. "Het gebeurt mij ook regelmatig op de snelweg."

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