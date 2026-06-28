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Verstappen, red bull, austria

Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?

Verstappen, red bull, austria — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Na de vrije trainingen en de kwalificatie is het dan eindelijk tijd voor de Grand Prix van Oostenrijk. De race op de Red Bull Ring belooft nog spannend te worden, want George Russell zal zijn koppositie moeten gaan verdedigen.

Russell pakte dus de pole position, maar behaalde die poletijd wel onder gele vlaggen. Die hingen er in Q3 omdat Max Verstappen in de muur was geëindigd. Toch bleek Russell uiteindelijk niets verkeerd te hebben gedaan, aangezien er enkel gele vlaggen hingen. Hij hoefde alleen maar even van zijn gas te gaan. Dat deed hij, en daarmee kwam hij alsnog als snelste over de streep.

Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?

Het betekent dat Russell zijn koppositie mag gaan verdedigen. Charles Leclerc start namelijk vanaf P2, voor teamgenoot Lewis Hamilton. Kimi Antonelli vertrekt vanaf P4 en Verstappen zal dat doen vanaf de vijfde positie. De Grand Prix van Oostenrijk gaat vanmiddag om 15:00 uur van start.

Zondag 28 juni
15:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk

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