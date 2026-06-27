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Verstappen in orange cap and navy Red Bull top looking serious at Austrian GP

VIDEO | Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

VIDEO | Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

Famke Stevering
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De zaterdag in Oostenrijk zit erop! Het was een spannende zaterdag die werd afgesloten met pole voor Russell! Verstappen start morgen vanaf de vijfde plek. In deze video nemen we het laatste nieuws en de kwalificatie met je door!

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