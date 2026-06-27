close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Russell and Verstappen looking annoyed with orange army background in Austria

Verstappen crasht tijdens kwalificatie, Russell mag pole position onder gele vlag houden | GPFans Recap

Russell and Verstappen looking annoyed with orange army background in Austria — Foto: © IMAGO

Verstappen crasht tijdens kwalificatie, Russell mag pole position onder gele vlag houden | GPFans Recap

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De zaterdag in Oostenrijk zit erop en er is weer een heleboel gebeurd en er zijn ook veel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag pakte George Russell de pole position, maar deed hij dat wel tijdens gele vlaggen. Die werden veroorzaakt door een crash van Max Verstappen. Daarnaast overweegt de Formule 1 niet alleen de terugkeer van de V8-motoren, maar komt ook het bijtanken mogelijk terug. Jack Plooij wijst daarnaast op de toekomst van Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 27 juni.

Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, Russell pakt pole

George Russell heeft pole position gepakt voor de Grand Prix van Oostenrijk, maar het is nog even de vraag of de Brit deze tijd mag houden. Het gebeurde namelijk onder gele vlaggen na een crash van Max Verstappen. Lezen hoe de kwalificatie verliep? Klik hier!

Related image
Related image

Dit is waarom Russell de pole position in Oostenrijk mag houden

Het grote gespreksonderwerp na de kwalificatie in Spielberg is toch wel de pole position van George Russell. Waar Kimi Antonelli zijn rondje afbrak na de crash van Max Verstappen, kwam Russell met een tijdsverbetering over de streep en mocht hij de pole position uiteindelijk houden. Dit is waarom Russell in de ogen van de FIA niets verkeerd heeft gedaan. Lezen waarom Russell toch de pole position krijgt van de FIA? Klik hier!

Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen na crash tijdens kwalificatie

Het team van Red Bull Racing gaat de schade aan de RB22 van Max Verstappen uitvoerig bekijken en beoordelen wat er moet worden vervangen. Chris Medland meldt echter dat de Nederlander sowieso wordt voorzien van een compleet nieuw chassis. Lezen wat Red Bull allemaal van plan is? Klik hier!

Related image
Related image

'F1 overweegt niet alleen V8-terugkeer, maar ook bijtanken'

Het gesprek over de motoren die vanaf 2031 hun intrede moeten gaan maken is volop aan de gang en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com wordt een terugkeer van het bijtanken in de Formule 1 niet uitgesloten. Lezen wat de plannen zijn? Klik hier!

Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

Jack Plooij is van mening dat het dit weekend in Oostenrijk "erop of eronder" is voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De voormalig pitreporter vermoedt daarnaast dat de Nederlander "al half een beslissing heeft genomen" over wat hij volgend jaar gaat doen. Lezen waarom Plooij er van overtuigd is dat er een beslissing is genomen? Klik hier!

Gerelateerd

Max Verstappen George Russell GPFans Recap Grand Prix van Oostenrijk

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Fans stomverbaasd na pole position Russell: "Wat een verschrikkelijke stewards!"

Fans stomverbaasd na pole position Russell: "Wat een verschrikkelijke stewards!"

  • Vandaag 18:01
  • 11
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

  • 2 uur geleden
  • 4
Dit is waarom Russell de pole position in Oostenrijk mag houden

Dit is waarom Russell de pole position in Oostenrijk mag houden

  • Vandaag 17:51
  • 21
Russell pakt pole ondanks gele vlag voor crash Verstappen: 'Ik heb gelift in de bocht'

Russell pakt pole ondanks gele vlag voor crash Verstappen: 'Ik heb gelift in de bocht'

  • Vandaag 17:11
  • 39
Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

  • Vandaag 14:41
  • 6
Montoya over toekomst Verstappen: 'McLaren waarschijnlijker dan Mercedes'

Montoya over toekomst Verstappen: 'McLaren waarschijnlijker dan Mercedes'

  • Vandaag 08:03
  • 6

Net binnen

21:16
Marko wijst naar toekomst Verstappen: ‘Dat zou het beste zijn’
20:44
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'
20:16
Video
VIDEO | Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"
19:47
Mekies zoekt naar oorzaak crash Verstappen: 'Iedereen zit nu de data te bekijken'
19:16
Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden" Max Verstappen

Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

Vandaag 17:34 8
Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk Samenvatting kwalificatie

Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk

Vandaag 17:05 11
Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten" Jack Plooij

Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

Vandaag 14:41 6
LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld? Live

LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?

Vandaag 11:59
Ontdek het op Google Play
x