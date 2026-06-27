Verstappen crasht tijdens kwalificatie, Russell mag pole position onder gele vlag houden | GPFans Recap
Verstappen crasht tijdens kwalificatie, Russell mag pole position onder gele vlag houden | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
De zaterdag in Oostenrijk zit erop en er is weer een heleboel gebeurd en er zijn ook veel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.
Vandaag pakte George Russell de pole position, maar deed hij dat wel tijdens gele vlaggen. Die werden veroorzaakt door een crash van Max Verstappen. Daarnaast overweegt de Formule 1 niet alleen de terugkeer van de V8-motoren, maar komt ook het bijtanken mogelijk terug. Jack Plooij wijst daarnaast op de toekomst van Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 27 juni.
Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, Russell pakt pole
George Russell heeft pole position gepakt voor de Grand Prix van Oostenrijk, maar het is nog even de vraag of de Brit deze tijd mag houden. Het gebeurde namelijk onder gele vlaggen na een crash van Max Verstappen. Lezen hoe de kwalificatie verliep? Klik hier!
Dit is waarom Russell de pole position in Oostenrijk mag houden
Het grote gespreksonderwerp na de kwalificatie in Spielberg is toch wel de pole position van George Russell. Waar Kimi Antonelli zijn rondje afbrak na de crash van Max Verstappen, kwam Russell met een tijdsverbetering over de streep en mocht hij de pole position uiteindelijk houden. Dit is waarom Russell in de ogen van de FIA niets verkeerd heeft gedaan. Lezen waarom Russell toch de pole position krijgt van de FIA? Klik hier!
Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen na crash tijdens kwalificatie
Het team van Red Bull Racing gaat de schade aan de RB22 van Max Verstappen uitvoerig bekijken en beoordelen wat er moet worden vervangen. Chris Medland meldt echter dat de Nederlander sowieso wordt voorzien van een compleet nieuw chassis. Lezen wat Red Bull allemaal van plan is? Klik hier!
'F1 overweegt niet alleen V8-terugkeer, maar ook bijtanken'
Het gesprek over de motoren die vanaf 2031 hun intrede moeten gaan maken is volop aan de gang en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com wordt een terugkeer van het bijtanken in de Formule 1 niet uitgesloten. Lezen wat de plannen zijn? Klik hier!
Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"
Jack Plooij is van mening dat het dit weekend in Oostenrijk "erop of eronder" is voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De voormalig pitreporter vermoedt daarnaast dat de Nederlander "al half een beslissing heeft genomen" over wat hij volgend jaar gaat doen. Lezen waarom Plooij er van overtuigd is dat er een beslissing is genomen? Klik hier!
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