'F1 overweegt niet alleen V8-terugkeer, maar ook bijtanken'
'F1 overweegt niet alleen V8-terugkeer, maar ook bijtanken'Maak ons je Google-favoriet
Het gesprek over de motoren die vanaf 2031 hun intrede moeten gaan maken is volop aan de gang en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com wordt een terugkeer van het bijtanken in de Formule 1 niet uitgesloten.
Vanaf 2026 maakt de koningsklasse gebruik van power units die voor de helft het vermogen opwekken vanuit de elektromotor. Na klachten van de coureurs is die verhouding enigszins gewijzigd vanaf de race in Miami. Vanaf volgend jaar gaat de power unit wederom meer leunen op de verbrandingsmotor, om uiteindelijk de stap naar 60/40 te zetten.
Gesprekken over nieuw reglement
Toch wordt er op de achtergrond ook al flink gediscussieerd over de motoren die na de huidige periode moeten worden gebruikt in de Formule 1. Daarbij heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem het veelvuldig gehad over de terugkeer van de V8-power unit. Dit zou mogelijk met een turbo kunnen, maar ook de terugkeer van het Kinetic Energy Recovery System (KERS-systeem) wordt overwogen. Toch zouden niet alle motorfabrikanten hier welwillend tegenover staan.
Gewichtsreductie
Daarnaast is het doel om de wagens uiteindelijk nog een stuk lichter te maken, wat bij veel coureurs, waaronder Max Verstappen, in goede aarde zou vallen. De gesprekken gaan momenteel over een gewicht van ongeveer 700 kilogram. Daarvoor zouden de motoren dus ook minder complex moeten zijn, zodat deze minder wegen.
Bijtanken wordt besproken
In het kader van gewichtsreductie is er ook een oud plan dat definitief verdwenen leek te zijn, teruggekeerd: namelijk het bijtanken tijdens de race. Kleinere brandstoftanks zouden immers ook voor minder gewicht zorgen en het voorstel dat op tafel ligt is om de helft aan brandstof te gebruiken dan wat nu het geval is, wat neerkomt op zo’n 50 kilogram.
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