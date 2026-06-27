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George Russell is shown with an Austrian GP background

Dit is waarom Russell de pole position in Oostenrijk mag houden

George Russell is shown with an Austrian GP background — Foto: © IMAGO
16 reacties

Dit is waarom Russell de pole position in Oostenrijk mag houden

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het grote gespreksonderwerp na de kwalificatie in Spielberg is toch wel de pole position van George Russell. Waar Kimi Antonelli zijn rondje afbrak na de crash van Max Verstappen, kwam Russell met een tijdsverbetering over de streep en mocht hij de pole position uiteindelijk houden. Dit is waarom Russell in de ogen van de FIA niets verkeerd heeft gedaan.

Verstappen was in zijn laatste rondje aan het pushen in zijn RB22. In bocht negen verloor de Nederlander echter de controle over de auto, waardoor hij met zijn wagen in de muur klapte. Normaal gesproken wordt er in zo'n situatie met een dubbele gele vlag gezwaaid, maar in Q3 werd slechts met een enkele gele vlag gezwaaid. Het is een klein verschil, met een grote impact.

Enkele gele vlag VS dubbele gele vlag

Omdat de wedstrijdleiding ervoor koos om met een enkele gele vlag te zwaaien, hoefde Russell alleen maar van het gas te gaan. Dat deed de Engelsman ook, zo blijkt uit de telemetrie. Russell ging in het desbetreffende rondje namelijk 96 meter eerder van het gas dan in zijn ronde ervoor. Volgens de FIA is daarmee aan de regels voldaan.

Toch zijn er nog wel vragen, want een klapper in de muur leidt normaal gesproken tot een dubbele gele vlag en tijdens een race zelfs tot een Virtual Safety Car of een volledige Safety Car. De FIA heeft nog geen reactie gegeven op het incident, maar zal ongetwijfeld nog met een verklaring komen. De beslissing kan bovendien als precedent dienen, waardoor coureurs in de toekomst mogelijk op dezelfde manier reageren als Russell, met mogelijk gevaarlijkere situaties tot gevolg.

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