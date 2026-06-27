Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen na crash tijdens kwalificatie
Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen na crash tijdens kwalificatieMaak ons je Google-favoriet
Het team van Red Bull Racing gaat de schade aan de RB22 van Max Verstappen uitvoerig bekijken en beoordelen wat er moet worden vervangen. Chris Medland meldt echter dat de Nederlander sowieso wordt voorzien van een compleet nieuw chassis.
Verstappen verloor de controle over de RB22 bij het ingaan van bocht negen in Q3. De Nederlander maakte een zeldzame fout waardoor de achterkant van de wagen uitbrak. Op dat moment werd hij passagier van zijn eigen auto en kwam hij tot stilstand in de muur. Naar eigen zeggen had er nog een P3 ingezeten, zo verklaarde Verstappen achteraf.
Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen
Verstappen zelf heeft geen blessure overgehouden aan de crash, maar de auto is er in een mindere staat aan toe. Red Bull kiest ervoor om in ieder geval het chassis te wisselen, maar zal onderzoek doen naar de rest van de onderdelen. Mochten er motoronderdelen moeten worden vervangen, dan kunnen er mogelijk gridstraffen volgen, maar zo ver is het nog niet.
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