Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk

George Russell heeft pole position gepakt voor de Grand Prix van Oostenrijk, maar het is nog even de vraag of de Brit deze tijd mag houden. Het gebeurde namelijk onder gele vlaggen na een crash van Max Verstappen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk beloofde op voorhand een interessante te worden. In de vrije trainingen was het lange tijd Kimi Antonelli die de boventoon voerde, tot hij in de slotminuten van VT3 plots met een paar duizendsten werd overtroffen door Mercedes-collega George Russell. Max Verstappen bleef in deze sessie steken op de zesde plaats, maar zat niet ver achter de rondetijden van de auto's van Ferrari en McLaren. Vooraf was het daarom lastig te voorspellen hoe de top vijf vorm zou krijgen. Onder het toeziend oog van tienduizenden supporters in het oranje ging de kwalificatie om klokslag 15:00 uur van start. Met een buitentemperatuur van ongeveer 34 graden Celsius was het asfalt opgewarmd tot maar liefst 55 graden Celsius.

Q1 - Lawson verrast, Verstappen in het nadeel

Bij het vrijgeven voor de baan in Q1 stormde vrijwel het hele veld direct naar buiten. In dit eerste deel van de kwalificatie is het altijd van groot belang om zo snel mogelijk een competitieve tijd op het bord te hebben. Met name op een bijzonder kort circuit zoals de Red Bull Ring, waar de baan de rijders slechts over 4,3 kilometer asfalt voert. Wat verder opviel, was dat Verstappen met een andere achtervleugel reed dan op de vrijdag, waar teammaat Isack Hadjar wel met het vrijdag-exemplaar reed. Na de eerste runs voerde Antonelli de tijdenlijst aan met een 1:07.083, gevolgd door Lando Norris (+0.176), Lewis Hamilton (+0.207), Verstappen (+0.324) en Isack Hadjar (+0.325).

In het tweede deel koos de volledige kop van het veld om geen nieuw setje banden te gebruiken voor een nieuwe run. Verstappen, met slechts drie setjes rood qua aantal in het nadeel ten opzichte van de concurrentie, kwam überhaupt niet meer naar buiten. Zo bestond de top vijf bij het vallen uit de vlag uit Antonelli met een 1:07.083, gevolgd door Norris (+0.176), Hamilton (+0.207), Liam Lawson (+0.302) en Russell (+0.315). Het doek viel voor Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.

ELIMINATED IN Q1 ❌



Sainz

Albon

Perez

Bottas

Alonso

Stroll#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/mURh2YYofi — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Q2 - Verstappen door het oog van de naald na groot risico

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Q2 werd afgetrapt door regerend wereldkampioen Lando Norris, momenteel met 75 punten vijfde in het algemeen klassement. De McLaren-coureur noteerde met een 1.07.321 direct een strakke tijd. Verstappen verreed zijn eerste run op gebruikte banden en verraste met een zeer goede tijd: 1:07.183. Sneller dus dan Norris op nieuwe softs. Logischerwijs doken hier vervolgens in hoog tempo meerdere coureurs onderdoor. Na de eerste runs was Antonelli wederom het snelst, dit keer met een 1:06.763. Piastri (+0.127), Charles Leclerc (+0.267), Hamilton (+0.276) en Verstappen (+0.420).

Verstappen nam de gok om in Q2 maar één run te rijden op oude banden, zodat hij met twee nieuwe setjes door kon stomen naar Q3. Dat pakte maar net goed uit, want Verstappen zakte naar P10 met nog meerdere coureurs op de baan die aan het verbeteren waren. Uiteindelijk eindigde Pierre Gasly op P11, slechts 0,040 seconde achter de Nederlander. Antonelli bleef de tijdenlijst aanvoeren met zijn 1:06.763, gevolgd door Piastri (+0.127), Norris (+0.134), Russell (+0.216), Hamilton (+0.231).

ELIMINATED IN Q2 ❌



Gasly

Bortoleto

Bearman

Hulkenberg

Ocon

Colapinto#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/EWmHuHC41s — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Q3 - Crash voor Verstappen, Leclerc op pole

Verstappen begon op zijn nieuwe banden ijzersterk aan Q3 met een 1:06.475, maar werd wederom nipt afgetroefd door het duo van Mercedes. Antonelli dook met 0.061 onder de tijd van de Nederlander, terwijl Russell 0.018 sneller was dan de viervoudig wereldkampioen. In de allesbepalende laatste run van Q3 was er dus absoluut nog niets in beton gegoten.

Maar de kwalificatie kende een bizar einde. Met nog een paar minuten op de klok kwamen Leclerc en Hamilton naar buiten en zette respectievelijk een 1:06.349 en een 1:06.408 op het bord en stegen daarmee naar de eerste twee posities in de tijdenlijst. Direct hierna crashte Verstappen in zijn laatste run, nadat hij plotseling de controle over zijn RB22 verloor. Russell zette hierna een 1:06.113 op het bord en nam de eerste plaats over, gevolgd door Leclerc, Hamilton, Antonelli en Verstappen. Antonelli kon zijn tijd niet meer verbeteren vanwege de gele vlaggen. Het is alleen nog onduidelijk of Russell genoeg van zijn gas is gegaan. Onder dubbel geel mag je je tijd niet verbeteren, bij enkel geel hoef je alleen te liften. Het is dus nog even de vraag hoe dit afloopt... Bij het 250 meter bord leek Russell enkel geel te hebben, maar de situatie is nog even onduidelijk.

De uitslag na een bizarre kwalificatie in Oostenrijk 😱 #F1 pic.twitter.com/gLxDObTQgI — GPFans NL (@GPFansNL) June 27, 2026

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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