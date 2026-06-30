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Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix

Hamilton kijkt naar weersverwachting Britse GP: "Zou kunnen sneeuwen!"

Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO

Hamilton kijkt naar weersverwachting Britse GP: "Zou kunnen sneeuwen!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lewis Hamilton denkt dat Ferrari voor een flinke uitdaging staat tijdens de aankomende Britse Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt stiekem op wisselvallig weer op Silverstone om de technische tekortkomingen van zijn bolide te verbloemen. Dat laat hij weten, vooruitblikkend op zijn thuisrace in de Formule 1.

Hoewel de Brit eerder dit seizoen in Barcelona-Catalonië zijn eerste overwinning voor de Italiaanse renstal boekte, worstelt het team nog altijd met het energiemanagement van de power unit achterin de SF-26. Op circuits met lange rechte stukken komt de scharlakenrode bolide daardoor tekort ten opzichte van concurrenten als Mercedes en misschien zelfs Red Bull Racing. Hamilton, die momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap bezet achter Kimi Antonelli en George Russell na een teleurstellende P5 in Oostenrijk afgelopen zondag, tempert dan ook de verwachtingen voor het sprintweekend.

Problemen op de rechte stukken

Gevraagd naar de kansen om vooraan mee te vechten op zijn thuiscircuit, erkent Hamilton dat het een flinke kluif wordt. "Het zal niet makkelijk worden, want er zijn lange rechte stukken", stelde hij tegenover de aanwezige media op de Red Bull Ring. "Maar het is een circuit waar ik normaal gesproken goed presteer, dus... fingers crossed", vervolgt hij. De pijn zit hem voor de formatie uit Maranello specifiek aan het einde van die snelle passages. "Energiemanagement is het gebied waar we tekortschieten vergeleken met de anderen, en ik verwacht dat het moeilijk zal worden", verduidelijkt hij.

Hulp van de weergoden

De tekortkomingen van de hybrideaandrijving vormen een belangrijk focuspunt voor de verdere ontwikkeling van de auto. Om dit weekend toch succesvol te zijn tijdens het sprintformat, waarbij op zaterdag al een korte race wordt verreden, hoopt de coureur op hulp van de weergoden. Hoewel de weersverwachting voor zondag een warme en droge racedag voorspelt met temperaturen tot 28 graden, sluit hij een typisch Britse weersomslag niet uit. "Ik hoop dat het regent", lacht de Ferrari-coureur. "Ik weet dat het zomer is, maar je weet nooit wat er kan gebeuren." Hij grapt zelfs over extremere weersituaties die het veld zouden kunnen opschudden. "In Engeland zou het zelfs kunnen sneeuwen!" besluit hij.

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