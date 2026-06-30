George Russell is de grote winnaar van het raceweekend in Oostenrijk en daarvoor werd het fundament gelegd tijdens de kwalificatie, waarin de Engelsman de pole position wist te pakken. Toch is het een pole position met een luchtje, want er werd gezwaaid met de gele vlag; desondanks wist hij zijn tijd te verbeteren. In deze GPFans Special bespreken we het controversiële moment op de Red Bull Ring.

Gerelateerd