McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery | F1 Shorts
McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery | F1 Shorts
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery voor Silverstone
McLaren heeft inspiratie gehaald uit de M2B-bolide uit het Formule 1-seizoen van 1966. Lando Norris en Oscar Piastri zullen aankomend weekend tijdens de Britse Grand Prix uitkomen in een wit-groene kleurstelling in plaats van het bekende papajaoranje.
VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie
Coureurs verzamelen voor Domenicali-diner
Waar we in Abu Dhabi altijd het Hamilton-diner hebben, was het dit weekend tijd voor het etentje dat door Stefano Domenicali wordt georganiseerd. Daar is nu een foto van online verschenen.
Beganovic vervangt Leclerc in VT1 Oostenrijk
Charles Leclerc zal tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk zijn wagen afstaan aan Dino Beganovic in het kader van de welbekende rookieverplichtingen.
Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026
Hoewel Kimi Antonelli momenteel het kampioenschap leidt, is de jongeling uit Italië in 2026 tóch ingehaald door Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist in Spanje zijn eerste overwinning voor Ferrari te behalen en heeft sinds de race in Barcelona de meeste ronden aan de leiding gereden van alle coureurs dit seizoen.
Madring onthult update over bouw circuit
Hoewel de organisatie in Madrid nog enkele maanden heeft tot het Grand Prix-weekend in september van start gaat, waren er wel vraagtekens over de voortgang van de bouw. Het circuit laat echter zien dat er flinke stappen zijn gezet: de baan is inmiddels volledig geasfalteerd.
Racing Bulls viert start van WK-voetbal met speciale livery in Barcelona
Voor de derde keer in zeven raceweekenden komt Racing Bulls opdagen met een speciale kleurstelling. Ditmaal viert het zusterteam van Red Bull dat het WK-voetbal gaat beginnen. Vooral de voetbalvelgen op de bolides van Liam Lawson en Arvid Lindblad vallen op.
Racing Bulls pakt uit met eigen voetbalshirt voor WK
Het Italiaanse team van Racing Bulls houdt de komende weken ook het WK voetbal in de gaten, ondanks dat Italië zelf niet deelneemt aan het toernooi. Desondanks pakt de renstal groots uit met een eigen voetbalshirt voor de fans.
Audi met speciale livery in Monaco
Het team van Audi is donderdag met een opvallende nieuwe livery in Monaco verschenen. De bolides van Hülkenberg en Borteloto zijn dit weekend namelijk geel.
Aston Martin lanceert livery met veranderende kleuren voor Grand Prix van Monaco
Fernando Alonso en Lance Stroll zullen met een speciale livery uitkomen op de straten van Monte Carlo. In samenwerking met hun partner Maaden, een mijnbouw- en metaalbedrijf uit Saoedi-Arabië, heeft Aston Martin een kleurstelling ontwikkeld met een kleurveranderende, iriserende afwerking met behulp van een speciaal foliemateriaal.
Verstappen vliegt door water van Monaco
Max Verstappen is in aanloop naar de Grand Prix van Monaco in zijn 'thuisland' alvast door het water heen gevlogen op een jetski. De snelheid heeft hij alvast goed te pakken.
Onduidelijkheid rondom weersomstandigheden F1-race Canada | F1 Shorts
De weersomstandigheden zorgen momenteel voor vraagtekens in Canada bij de Formule 1-coureurs. Waar de race eerst kletsnat zou worden, leek het tot voor kort ineens droog te blijven. Nu begint het echter toch weer te miezeren. Antonelli: "We zien een beetje van alles. Het zou regenen tot de start van de race, maar dat is niet gebeurd. Het is koud en winderig. De wind staat anders dan gisteren en de temperatuur van de baan is anders." Het belooft dus een schaakspel te worden in Montreal.
Porsche Carrera Cup gaat los op Circuit Zandvoort
Er wordt dit weekend volop geracet. Zo staat de Indy 500 op het programma en maken de Formule 1-coureurs zich op voor de Grand Prix van Canada. Ook in Zandvoort wordt er geracet. De Porsche Carrera Cup Benelux is afgereisd naar de Nederlandse badplaats en de klasse heeft daar flink huisgehouden op het circuit.
Zo werd er zaterdag al een poging gedaan om met z’n drieën door de Tarzanbocht te gaan, wat uiteindelijk uitmondde in een megaklapper. En zondagochtend is er een wagen op zijn dak beland op het circuit. Alle coureurs zijn overigens veilig en wel uit de auto's geklommen.
Van Hoepen pakt eerste F2-pole position in Canada
Laurens van Hoepen heeft de poleposition gepakt voor de Formule 2-hoofdrace op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nederlander was met een 1:21.422 de snelste en pakt daarmee zijn eerste pole position en schrijft twee punten bij.
Verstappen laat van zich horen op social media na F1-sprintrace in Miami
Max Verstappen heeft via social media kort van zich laten horen na de sprintrace in Miami. De Nederlander laat weten dat er nog altijd veel werk aan de winkel is, maar dat er ook verbetering heeft plaatsgevonden.
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