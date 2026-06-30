McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery voor Silverstone

De weersomstandigheden zorgen momenteel voor vraagtekens in Canada bij de Formule 1-coureurs. Waar de race eerst kletsnat zou worden, leek het tot voor kort ineens droog te blijven. Nu begint het echter toch weer te miezeren. Antonelli: "We zien een beetje van alles. Het zou regenen tot de start van de race, maar dat is niet gebeurd. Het is koud en winderig. De wind staat anders dan gisteren en de temperatuur van de baan is anders." Het belooft dus een schaakspel te worden in Montreal.