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Podium in Austria

Wolff looft agressieve rijstijl Antonelli: "Een ezel kun je niet sneller maken"

Podium in Austria — Foto: © IMAGO

Wolff looft agressieve rijstijl Antonelli: "Een ezel kun je niet sneller maken"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk laten zien uit het juiste racehout gesneden te zijn, vindt Toto Wolff, ondanks een chaotische openingsfase. De teambaas van Mercedes stelt dat de jonge coureur misschien te gretig was, maar prijst juist die aanvallende instelling.

Afgelopen zondag kende Antonelli een onrustig begin van de race op de Red Bull Ring in Spielberg. Hoewel zijn teamgenoot George Russell uiteindelijk met de overwinning aan de haal ging en Max Verstappen als tweede eindigde, wist de jonge Italiaan de schade te beperken door als derde over de streep te komen. Dat was mede het gevolg van enkele vroege remfouten, waardoor hij kostbare tijd en posities verloor.

Racepaard kun je kalmeren

Wolff kijkt echter met een positief gevoel terug op het optreden van zijn pupil. "Ik ben erg trots op Kimi", aldus de teambaas tegenover Sky Sports F1. "Hij was in het begin erg gretig om de overwinning in de eerste paar ronden veilig te stellen, en dat kostte hem tijd, maar het enthousiasme beviel me", legt hij uit. Wolff benadrukt dat Mercedes precies dit soort gedrag zoekt in een coureur. "Hij gaat er gewoon voor. We willen een coureur die altijd vol in de aanval is. Je kunt een ezel niet sneller maken, maar je kunt een racepaard wel kalmeren", besluit Wolff.

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Dure fouten in de openingsfase

De dadendrang van Antonelli kwam hem in de tweede ronde duur te staan. Bij een inhaalpoging op Charles Leclerc verremde hij zich bij het ingaan van de eerste bocht, waarna hij van de baan schoot. Hoewel hij de positie netjes teruggaf aan de Ferrari-coureur, profiteerde Verstappen optimaal door in de run naar bocht vier beide mannen in één beweging te passeren. Na afloop was Antonelli kritisch op zijn eigen optreden.

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