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Max Verstappen, Lewis Hamilton, generic, 2026, Austrian GP

VIDEO | 'Verstappen verbrak ongeschreven regel in gevecht met Hamilton'

Max Verstappen, Lewis Hamilton, generic, 2026, Austrian GP — Foto: © IMAGO

VIDEO | 'Verstappen verbrak ongeschreven regel in gevecht met Hamilton'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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