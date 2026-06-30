VIDEO | 'Verstappen verbrak ongeschreven regel in gevecht met Hamilton'
VIDEO | 'Verstappen verbrak ongeschreven regel in gevecht met Hamilton'Maak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan.
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