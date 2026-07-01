Johnny Herbert zou het onverstandig vinden als Max Verstappen niet met de concurrentie in gesprek gaat. Er gaan momenteel geruchten over een mogelijke ruildeal waarbij de viervoudig wereldkampioen naar McLaren zou vertrekken en Oscar Piastri de omgekeerde weg naar Red Bull Racing zou bewandelen. Herbert stelt echter dat de Nederlander waarschijnlijk ook de opties bij Mercedes en Ferrari openhoudt om zijn sportieve toekomst veilig te stellen.

De toekomst van Verstappen is een veelbesproken onderwerp, mede doordat hij gebruik zou kunnen maken van een ontsnappingsclausule in zijn huidige verbintenis bij de Oostenrijkse renstal. Tijdens de recente Grand Prix van Oostenrijk toonde de Limburger zijn vechtlust in een intens duel om de overwinning, wat onderstreept dat hij nog altijd de maatstaf is op de grid. Ondertussen bevestigde McLaren-CEO Zak Brown al dat de telefoon in Woking vaak overgaat nu het team, met coureurs als Lando Norris en Oscar Piastri in de gelederen, een zeer gewilde bestemming is geworden voor de absolute top van het veld.

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Gesprekken met de concurrentie

Herbert is ervan overtuigd dat het management van de coureur verder kijkt dan alleen het papaya-kleurige team uit Woking. "Ik weet dat er geruchten zijn over McLaren en een directe ruil met Oscar Piastri en Max Verstappen bij Red Bull", stelt Herbert. "Maar ik weet zeker dat er tegelijkertijd ook gesprekken met Mercedes lopen. En ik weet zeker dat ze waarschijnlijk ook met Ferrari praten", voegt hij bij Vision4Sport daaraan toe over de strategie van kamp Verstappen. Volgens de Brit is dat een logische en noodzakelijke zet voor de Limburger om zijn kansen op een vijfde wereldtitel te maximaliseren. "Het zou dom zijn van Max Verstappen en zijn team om niet met die grote teams te praten, want je moet ervoor zorgen dat je in een positie bent dat je klaar bent om te springen, wanneer die deuren opengaan."

Belang van de engineer

Toch kleeft er volgens Herbert een groot risico aan een eventuele overstap naar een andere formatie, zoals McLaren dat momenteel als een van de topfavorieten aan de start van elke Grand Prix verschijnt. Een transfer betekent hoogstwaarschijnlijk dat Verstappen afscheid moet nemen van zijn vertrouwde engineer Gianpiero Lambiase, met wie hij een unieke chemie heeft opgebouwd. "Het gaat niet alleen om wat Red Bull doet, het is nog steeds de relatie met je engineer die telt", benadrukt Herbert over de menselijke factor in de Formule 1. Hij trekt daarbij de vergelijking met een andere meervoudig wereldkampioen die voor een grote uitdaging staat. "Het beste voorbeeld van hoe belangrijk dat is, is met Lewis bij Ferrari. Kijk hoe lang het duurde voordat hij een engineer had bij wie hij zich op zijn gemak voelde en in wie hij geloofde en vertrouwde wat hij zei."