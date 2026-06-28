Pech blijft Max Verstappen achtervolgen dit seizoen in de Formule 1. Na een "onverklaarbare crash" in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, vraagt de viervoudig wereldkampioen zich met een knipoog af of hij misschien twee maanden naar Tibet moet om bij te komen.

De viervoudig wereldkampioen kwam zaterdag goed voor de dag in de strijd om pole position op de Red Bull Ring. Verstappen leek mee te dingen om een plek op de eerste startrij, maar in de tweede run van Q3 ging het plotseling mis. In de voorlaatste bocht verloor de Limburger plotseling de controle over de RB22 en schoof hij hard zijwaarts de muur in. Verstappen, die hierdoor zondag als vijfde vertrekt in Spielberg, gaf na afloop aan niets te begrijpen van de crash.

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Onverklaarbare crash Verstappen

"Alles is oké", klonk het voor de camera van Viaplay: "Via de zijkant is nooit een fijne klap, maar goed. Het is zo. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik had veel overstuur in bocht zes, dat was heel raar. Daar verloor ik veel tijd. Ik wist dat er in de laatste sector wat marge lag. Maar ik stuurde in en hij was gewoon helemaal weg. Ik kon niet eens corrigeren. We moeten even kijken of alles goed ging, of de achtervleugel wel helemaal goed ging of zoiets, want het voelde heel gek. Als je een momentje hebt, kan je dat wel corrigeren. Maar hij was echt ineens helemaal weg."

Twee maanden relaxen in Tibet

Mogelijk ging er iets mis bij de achtervleugel van de RB22. Het zou kunnen dat de flap niet goed dichtging bij het ingaan van de bocht, waardoor de Red Bull onbestuurbaar werd: "Het hele seizoen gebeuren er al gekke dingen", wordt Verstappen geciteerd door De Telegraaf. "Ik denk dat ik aan het einde van het jaar naar Tibet ga en daar als een boeddha twee maanden ga relaxen. Deze auto's zijn superingewikkeld. Soms moet ik inderdaad tot tien tellen. Of tot honderd. Maar we hebben ook heel veel mooie jaren gehad. Uiteindelijk maak ik me er niet druk om. Natuurlijk is het niet fijn, maar het is ook het leven."

Ondanks de dosis pech is Verstappen over het algemeen tevreden over het grote updatepakket dat Red Bull Racing dit weekend heeft geïntroduceerd: "Het grootste deel van de upgrades werkt. Er zijn een paar dingen waar we nog naar moeten kijken, dingen die beter kunnen. We moeten even afwachten hoe het de komende races gaat. Dit is een kort rondje, dus het is logisch dat het veel dichter bij elkaar zit. Sowieso was Mercedes in de snelle bochten nog wel rapper, daar komen we nog tekort", analyseert hij.

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