close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix

Verstappen Racing valt uit tijdens 24 uur van Spa

Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO

Verstappen Racing valt uit tijdens 24 uur van Spa

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

De 24 uur van Spa kent een teleurstellend eind voor het team van Max Verstappen. De Mercedes-AMG van Jules Gounon, Dani Juncadella en Chris Lulham is enkele minuten geleden de pitstraat ingeduwd.

Verstappen Racing neemt dit weekend deel aan de befaamde 24 uur van Spa, op het in de Formule 1 ook welbekende Circuit de Spa-Francorchamps. De race kent echter een vroegtijdig einde voor de ploeg van de Nederlander. De Mercedes-AMG is zojuist terug de garage ingeduwd, nadat motorische problemen roet in het eten hebben gegooid voor Jules Gounon, Dani Juncadella en Chris Lulham.

Verstappen wil deelnemen aan 24 uur van Spa

Max Verstappen liet afgelopen donderdag in Oostenrijk optekenen volgend jaar zelf ook graag deel te willen nemen aan het evenement en al aan de organisatie te hebben gevraagd of er rekening gehouden kan worden met de Formule 1-kalender. De organisatie heeft inmiddels laten weten dat er een window van drie weken is voor het evenement in 2027, maar dat als er in die drie weken een weekend zonder Formule 1 is, ze hun best willen doen om "andere coureurs" aan te trekken.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

  • Gisteren 20:44
  • 7
Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen na crash tijdens kwalificatie

Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen na crash tijdens kwalificatie

  • Gisteren 18:41
  • 7
Fans stomverbaasd na pole position Russell: "Wat een verschrikkelijke stewards!"

Fans stomverbaasd na pole position Russell: "Wat een verschrikkelijke stewards!"

  • Gisteren 18:01
  • 11
Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

  • Gisteren 17:34
  • 8
Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk

Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk

  • Gisteren 17:05
  • 11
Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

  • Gisteren 14:41
  • 6

Net binnen

07:59
Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"
06:58
Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?
27-6
Recap
Verstappen crasht tijdens kwalificatie, Russell mag pole position onder gele vlag houden | GPFans Recap
27-6
Marko wijst naar toekomst Verstappen: ‘Dat zou het beste zijn’
27-6
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje" Max Verstappen

Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"

1 uur geleden
Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden" Max Verstappen

Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

Gisteren 17:34 8
Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk Samenvatting kwalificatie

Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk

Gisteren 17:05 11
Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten" Jack Plooij

Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

Gisteren 14:41 6
Ontdek het op Google Play
x