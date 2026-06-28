Verstappen Racing valt uit tijdens 24 uur van Spa
Verstappen Racing valt uit tijdens 24 uur van SpaMaak ons je Google-favoriet
De 24 uur van Spa kent een teleurstellend eind voor het team van Max Verstappen. De Mercedes-AMG van Jules Gounon, Dani Juncadella en Chris Lulham is enkele minuten geleden de pitstraat ingeduwd.
Verstappen Racing neemt dit weekend deel aan de befaamde 24 uur van Spa, op het in de Formule 1 ook welbekende Circuit de Spa-Francorchamps. De race kent echter een vroegtijdig einde voor de ploeg van de Nederlander. De Mercedes-AMG is zojuist terug de garage ingeduwd, nadat motorische problemen roet in het eten hebben gegooid voor Jules Gounon, Dani Juncadella en Chris Lulham.
Verstappen wil deelnemen aan 24 uur van Spa
Max Verstappen liet afgelopen donderdag in Oostenrijk optekenen volgend jaar zelf ook graag deel te willen nemen aan het evenement en al aan de organisatie te hebben gevraagd of er rekening gehouden kan worden met de Formule 1-kalender. De organisatie heeft inmiddels laten weten dat er een window van drie weken is voor het evenement in 2027, maar dat als er in die drie weken een weekend zonder Formule 1 is, ze hun best willen doen om "andere coureurs" aan te trekken.
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