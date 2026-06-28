close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Austria, Red Bull

Red Bull Racing grijpt in bij Verstappen na crash | GPFans Raceday

Red Bull Racing grijpt in bij Verstappen na crash | GPFans Raceday

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het is Race Day vandaag hier op GPFans, de Grand Prix van Oostenrijk staat om 15:00 op het programma en ook rondom de Red Bull Ring is het behoorlijk warm, weeronline.nl meldt Code Oranje, dat zal ongetwijfeld ook wel zijn omtrent alle verstappen fans maar ook omdat er extreme hitte is. Tempraturen van de 35 graden worden verwacht. Bekijk de video hieronder.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Oostenrijk

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"

Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"

  • 1 uur geleden
  • 8
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"

Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"

  • 3 uur geleden
  • 9
Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"

  • Gisteren 14:41
  • 6
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"

Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"

  • 2 uur geleden
  • 1
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

  • Gisteren 20:44
  • 8
Mekies zoekt naar oorzaak crash Verstappen: 'Iedereen zit nu de data te bekijken'

Mekies zoekt naar oorzaak crash Verstappen: 'Iedereen zit nu de data te bekijken'

  • Gisteren 19:47
  • 3

Net binnen

12:56
Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"
12:41
Video
VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie | GPFans Shorts
12:29
MotoGP-legende Rossi mogelijk naast Verstappen in actie in 24 uur van de Nürburgring
12:12
Red Bull nog druk bezig met de wagen van Verstappen
11:59
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee" Max Verstappen

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

1 uur geleden 1
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team" Max Verstappen

Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"

2 uur geleden 1
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen" Max Verstappen

Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"

3 uur geleden 9
Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje" Max Verstappen

Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"

Vandaag 07:59 2
Ontdek het op Google Play
x