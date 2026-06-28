Red Bull Racing grijpt in bij Verstappen na crash | GPFans Raceday

Het is Race Day vandaag hier op GPFans, de Grand Prix van Oostenrijk staat om 15:00 op het programma en ook rondom de Red Bull Ring is het behoorlijk warm, weeronline.nl meldt Code Oranje, dat zal ongetwijfeld ook wel zijn omtrent alle verstappen fans maar ook omdat er extreme hitte is. Tempraturen van de 35 graden worden verwacht. Bekijk de video hieronder.

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