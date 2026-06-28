Red Bull Racing grijpt in bij Verstappen na crash | GPFans Raceday
Red Bull Racing grijpt in bij Verstappen na crash | GPFans RacedayMaak ons je Google-favoriet
Het is Race Day vandaag hier op GPFans, de Grand Prix van Oostenrijk staat om 15:00 op het programma en ook rondom de Red Bull Ring is het behoorlijk warm, weeronline.nl meldt Code Oranje, dat zal ongetwijfeld ook wel zijn omtrent alle verstappen fans maar ook omdat er extreme hitte is. Tempraturen van de 35 graden worden verwacht. Bekijk de video hieronder.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"
- 1 uur geleden
- 8
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"
- 3 uur geleden
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Max Verstappen
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"
Max Verstappen
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"
Max Verstappen
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"
Max Verstappen
Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"
Net binnen
Gele vlaggen
Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"
- 9 minuten geleden
- 2
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie | GPFans Shorts
- 25 minuten geleden
- 46
Valentino Rossi
MotoGP-legende Rossi mogelijk naast Verstappen in actie in 24 uur van de Nürburgring
- 37 minuten geleden
- 1
Red Bull Racing
Red Bull nog druk bezig met de wagen van Verstappen
- 53 minuten geleden
Max Verstappen
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"
- 1 uur geleden
- 1
GPFans Raceday
Red Bull Racing grijpt in bij Verstappen na crash | GPFans Raceday
- 1 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
75.000+ views
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
75.000+ views
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
50.000+ views
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
40.000+ views
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
40.000+ views
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni