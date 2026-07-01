Verstappen over zware kluif op Silverstone: "Dit wordt heel anders"
Verstappen over zware kluif op Silverstone: "Dit wordt heel anders"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen reist met een positief gevoel af naar de Grand Prix van Groot-Brittannië, na een welkome tweede plaats in Oostenrijk. De coureur van Oracle Red Bull Racing verwacht op het circuit van Silverstone echter een zware kluif te krijgen aan de snelle bochten en het energiemanagement van zijn RB22.
De tweede plek op de Red Bull Ring, achter racewinnaar George Russell, markeerde het beste resultaat van het lopende seizoen voor de viervoudig wereldkampioen. Voor het oog van de massaal aanwezige fans in Spielberg kon de Nederlander eindelijk weer meestrijden om de hoogste trede van het podium. "Oostenrijk was een geweldige race voor ons en het voelde goed om eindelijk weer voor de overwinning te strijden. P2 was een solide resultaat en onze snelheid was goed. Het was ook fijn om op de baan het gevecht aan te kunnen gaan", aldus de Red Bull-coureur. Hij benadrukt dat de focus nu direct verschuift naar de tweede race van deze opeenvolgende raceweekenden in Europa. "Ik ben dol op het circuit van Silverstone en het heeft veel geschiedenis", voegt hij daaraan toe.
Uitdagend sprintweekend
De negende ronde van het wereldkampioenschap belooft een flinke test te worden voor de formatie onder leiding van teambaas Laurent Mekies. Er wordt een hittegolf voorspeld in Groot-Brittannië, waarbij het kwik tijdens de sessies kan oplopen tot 28 graden Celsius. Verstappen is zich bewust van de naderende hitte en de impact daarvan op de bandenslijtage en de Red Bull Ford-krachtbron. "Ik denk dat het heel anders en uitdagender zal worden, vooral met het managen van de energie op dit circuit. Door de lay-out en de snelle bochten zou het een moeilijkere race kunnen worden, maar het lijkt warmer te worden dan verwacht, dus we zullen zien", blikt de coureur vooruit op de naderende uitdagingen. Omdat de fabriek van het team in Milton Keynes vlakbij het circuit ligt, is het volgens de Nederlander wel een prettige bijkomstigheid om dicht bij huis te racen voor het team tijdens een traditioneel drukke week.
Goed resultaat welkom
Een goed resultaat op het 5,891 kilometer lange circuit is zeer welkom voor de Oostenrijkse renstal. Verstappen bevindt zich momenteel op een ongebruikelijke zevende plaats in de strijd om de wereldtitel, met een flinke achterstand op klassementsleider Kimi Antonelli. Ook in het constructeurskampioenschap moet Red Bull momenteel Mercedes, Ferrari en McLaren voor zich dulden in de pikorde. Samen met zijn teamgenoot Isack Hadjar hoopt Verstappen de stijgende lijn van Oostenrijk door te trekken naar het Britse publiek.
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