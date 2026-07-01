Johnny Herbert denkt dat een overstap van Max Verstappen naar McLaren kan leiden tot een intense, maar positieve strijd met Lando Norris. De Brit stelt dat Verstappen direct de controle over het team zou willen overnemen, maar dat Norris inmiddels volwassen genoeg is om die uitdaging aan te gaan.

Hoewel McLaren-CEO Zak Brown onlangs aangaf het volste vertrouwen te hebben in zijn huidige rijdersduo, gonst het in de paddock van de geruchten over verkennende gesprekken tussen het management van Verstappen en de renstal uit Woking. Dat heeft alles te maken met de moeizame situatie bij Red Bull Racing, waar de Nederlander momenteel slechts zevende staat in het wereldkampioenschap. Door een prestatieclausule zou de viervoudig wereldkampioen zijn contract deze zomer eenzijdig kunnen ontbinden. Bij het team van McLaren, dat als regerend constructeurskampioen aan het seizoen begon, zou hij naast regerend wereldkampioen Norris komen te rijden.

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Controle over het team

Herbert verwacht dat een dergelijke samenwerking direct voor vuurwerk zal zorgen. "Je zou twee wereldkampioenen in Lando Norris en Max Verstappen hebben die de strijd met elkaar aangaan bij McLaren", stelt de analist bij Vision4Sport. Volgens hem zal de Red Bull-coureur niet als tweede viool binnenkomen. "Als Max naar McLaren gaat, wil hij de controle over zijn eigen lot nemen en de touwtjes uit handen van Lando trekken. Dat is wat Michael Schumacher deed, en in veel opzichten ook wat Ayrton Senna deed met Alain Prost", aldus Herbert. Hij benadrukt dat een coureur van dat kaliber de drang heeft om een renstal volledig naar zijn hand te zetten. "Je moet de capaciteit hebben om daar binnen te komen, dat team vast te grijpen en het je eigen te maken".

Mentale volwassenheid

Toch denkt de voormalig coureur niet dat de Britse kopman van McLaren zich zomaar aan de kant laat zetten. "Lando bevindt zich ook in een goede positie, want hij is altijd een makkelijke, vrolijke jongen geweest. Maar de afgelopen jaren is hij enorm gegroeid en mentaal veel volwassener geworden", legt Herbert uit. Hoewel de twee coureurs momenteel een vriendschappelijke band onderhouden, zal de dynamiek volgens hem onvermijdelijk veranderen als ze dezelfde garage delen. "Hij zou zich er zeer van bewust zijn dat als Max binnenkomt, hij nergens voor terugdeinst. Dat zou het alleen maar behoorlijk pittig maken. Max en Lando hebben een geweldige relatie, maar ze racen niet in hetzelfde team. Als dat wel zo was, verandert dat alles". Herbert is er echter van overtuigd dat de regerend wereldkampioen hier goed mee om kan gaan. "Maar zijn volwassenheid is van dien aard dat hij ermee om zou kunnen gaan".

Positieve synergie

Een intern duel tussen twee wereldkampioenen brengt onvermijdelijk risico's met zich mee voor de teambazen. "Er zou waarschijnlijk wel wat vuurwerk zijn dat McLaren onder controle moet houden, niet ongelijk aan de situatie met Prost en Senna", voorspelt Herbert. Desondanks ziet hij een dergelijke droombezetting als een enorme kans voor de renstal van Zak Brown. "Maar ik denk dat het alleen maar in het voordeel van McLaren zou werken, en ook in dat van Lando en Max. Ze zouden elkaar pushen, en door elkaar gepusht worden is altijd iets positiefs." De onderlinge verstandhouding buiten het circuit vormt volgens Herbert de basis voor een succesvolle samenwerking. "Ik denk dat de synergie zou werken, want zoals ik al zei hebben ze een goede relatie buiten het circuit en respect voor elkaar. Daarbij denk ik dat Lando een veel fellere concurrent is dan een paar jaar geleden", concludeert hij. Voor de leiding in Woking zou het managen van dit duo een luxeprobleem zijn. "Het is een mooie hoofdpijn voor Zak Brown om te hebben. Is het beheersbaar? Ja. Het respect tussen hen is er, zowel op als naast de baan."

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