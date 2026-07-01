Andy Cowell, de huidige chief strategy officer van Aston Martin, vertrekt volgens de BBC nog voor het einde van het seizoen. Cowell stond vorig jaar nog aan het hoofd van het team, maar werd in de slotfase van het seizoen vervangen door Adrian Newey.

Cowell maakte vooral furore toen hij nog in dienst was van Mercedes. Bij de Zilverpijlen was hij onder andere verantwoordelijk voor het powertrains-project, waarbij de power unit vanaf 2014 de dienst uitmaakte binnen de koningsklasse. Vanaf 2024 trad hij echter in dienst bij Aston Martin als CEO, maar een jaar later schoof hij door als teambaas en nam hij die taak over van Mike Krack.

Artikel gaat verder onder video

'Cowell vertrekt bij Aston Martin'

Toch komt er aan die samenwerking een einde, volgens het doorgaans betrouwbare Britse medium. De wegen tussen Aston Martin en Cowell zouden namelijk nog voor het einde van het seizoen gaan scheiden. Cowell is sinds hij geen teambaas meer is op het motorproject met Honda gezet. Daar is hij momenteel vooral verantwoordelijk voor de samenwerking met de Japanse motorleverancier.

Andy Cowell

Gerelateerd