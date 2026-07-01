close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso, Andy Cowell, Mike Krack, aston Martin, 2025, generic

'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'

Fernando Alonso, Andy Cowell, Mike Krack, aston Martin, 2025, generic — Foto: © IMAGO

'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Andy Cowell, de huidige chief strategy officer van Aston Martin, vertrekt volgens de BBC nog voor het einde van het seizoen. Cowell stond vorig jaar nog aan het hoofd van het team, maar werd in de slotfase van het seizoen vervangen door Adrian Newey.

Cowell maakte vooral furore toen hij nog in dienst was van Mercedes. Bij de Zilverpijlen was hij onder andere verantwoordelijk voor het powertrains-project, waarbij de power unit vanaf 2014 de dienst uitmaakte binnen de koningsklasse. Vanaf 2024 trad hij echter in dienst bij Aston Martin als CEO, maar een jaar later schoof hij door als teambaas en nam hij die taak over van Mike Krack.

'Cowell vertrekt bij Aston Martin'

Toch komt er aan die samenwerking een einde, volgens het doorgaans betrouwbare Britse medium. De wegen tussen Aston Martin en Cowell zouden namelijk nog voor het einde van het seizoen gaan scheiden. Cowell is sinds hij geen teambaas meer is op het motorproject met Honda gezet. Daar is hij momenteel vooral verantwoordelijk voor de samenwerking met de Japanse motorleverancier.

Andy Cowell
Andy Cowell

Gerelateerd

Aston Martin Fernando Alonso Mike Krack Andy Cowell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Naam Horner zingt opnieuw rond bij noodlijdend Aston Martin

Naam Horner zingt opnieuw rond bij noodlijdend Aston Martin

  • Vandaag 10:31
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'

'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'

  • 1 uur geleden
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland Video

Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland

  • 1 uur geleden
  • 23
VIDEO | McLaren laat van zich horen na Verstappen-geruchten | GPFans Recap Video

VIDEO | McLaren laat van zich horen na Verstappen-geruchten | GPFans Recap

  • 2 uur geleden
'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'

'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'

  • 3 uur geleden
Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts Live

Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts

  • 3 uur geleden
  • 46

Net binnen

19:32
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
18:56
Video
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
18:20
Video
VIDEO | McLaren laat van zich horen na Verstappen-geruchten | GPFans Recap
17:32
'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'
16:51
Live
Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash 24 uur van spa

Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash

Gisteren 18:49
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt' zak brown reageert

McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'

Gisteren 14:32 7
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten" Max Verstappen

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

29 juni 2026 11:41 1
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race' Max Verstappen

Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'

29 juni 2026 10:22 1
Ontdek het op Google Play
x