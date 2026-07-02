Regerend wereldkampioen Lando Norris wil op termijn uiteindelijk ook een uitstapje maken naar het langeafstandsracen. De 26-jarige Engelsman stelt dat hij mogelijk nog vijf jaar in de koningsklasse zal rondrijden en daarna het liefst met McLaren de 24 uur van Le Mans wil rijden.

Norris wist afgelopen seizoen met een gouden randje af te sluiten, nadat hij in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel wist veilig te stellen. Anno 2026 moet McLaren vooral terrein goedmaken op Mercedes, Ferrari en vanaf afgelopen weekend ook op Red Bull. Norris kan daardoor niet echt zijn titel verdedigen en staat met 79 punten op de vijfde plek in het klassement, één plek achter teamgenoot Oscar Piastri.

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Norris wil slechts voor één team overstappen

McLaren werkt uiteraard aan verbeteringen aan de MCL40 en in de Beyond the Grid-podcast onthult Norris dat hij uiteindelijk altijd binnen de McLaren-familie zou willen blijven, al is er één team waarvoor hij de overstap zou overwegen: "Als er überhaupt ooit een vertrek zou zijn, dan is dat voor maar één team." Interviewer Tom Clarkson gaat vervolgens raden. "Je kan alle teams noemen die je wilt, dat maakt mij niet uit. Er is maar één plek waar ik echt in geïnteresseerd zou zijn, maar dat zou wel in de verre toekomst zijn. Voor nu ben ik gewoon committed aan McLaren en is dat het team waarbij ik wil blijven," gaat Norris verder.

Toekomst F1-carrière

De regerend kampioen rijdt namelijk vanaf zijn debuut in 2019 voor het papaja-oranje team. "McLaren is natuurlijk mijn familie (...) Ik zou dolgraag Le Mans willen rijden, maar mijn focus ligt momenteel toch echt op de Formule 1. Voor hoelang dat zal zijn? De komende drie of misschien wel vijf jaar, dat weet ik nog niet precies. Maar het zou een heel gaaf verhaal zijn: mijn liefde voor McLaren en misschien hier voor altijd blijven. En dan ook Le Mans met McLaren doen zou prachtig zijn," aldus Norris.

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