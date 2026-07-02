Volgens voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner is het nog te vroeg om te concluderen dat Max Verstappen definitief terug is in de strijd om de wereldtitel. Hoewel de Italiaan zag dat de Red Bull Racing-coureur afgelopen weekend sterk voor de dag kwam tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, plaatst hij direct vraagtekens bij een structurele wederopstanding. Dat laat de voormalig Haas-teambaas weten in de podcast The Red Flags Podcast.

De viervoudig wereldkampioen kende een moeizame seizoensstart onder de nieuwe reglementen, maar kon op de Red Bull Ring voor het eerst dit jaar weer serieus de strijd aangaan met Mercedes. Hoewel George Russell uiteindelijk met de overwinning aan de haal ging, vocht Verstappen zich na een crash in Q3 vanaf de vijfde startplek knap terug naar een tweede positie. Dit was mede te danken aan een omvangrijk updatepakket van Red Bull, dat onder meer bestond uit een herziene vloer en nieuwe sidepod-inlaten.

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Vergelijking met Hamilton

Wanneer de inhaalrace van de 28-jarige Limburger in de podcast ter sprake komt, reageert Steiner in eerste instantie enthousiast. "Max is terug!", roept het 61-jarige autosportkopstuk. Toch komt de CEO van het Red Bull KTM Tech3 MotoGP-team daar vrijwel direct op terug. "Ja, is hij terug?", vraagt hij zich hardop af. "Ik weet het niet". Om zijn twijfels kracht bij te zetten, trekt hij een parallel met de zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari. "Ik bedoel, we dachten na Barcelona ook dat Lewis terug was, nietwaar?", aldus Steiner, die daaraan toevoegt: "Eén zwaluw maakt nog geen zomer".

Desondanks kan de voormalig teambaas niet ontkennen dat de formatie uit Milton Keynes een flinke stap voorwaarts heeft gezet. De Oostenrijkse renstal bracht zeven nieuwe componenten mee naar het thuiscircuit om de aerodynamische efficiëntie van de RB22 te verbeteren. "Ze kwamen absoluut sterk voor de dag in Oostenrijk. Ze hadden upgrades meegenomen en als je Max een degelijke auto geeft, dan weten we dat hij er altijd bij zal zitten", prijst Steiner de kwaliteiten van de Nederlander.

Achterstand op Mercedes te groot

Momenteel bezet de Limburger de zevende plaats in het kampioenschap met 73 punten, wat resulteert in een achterstand van 98 punten op WK-leider Kimi Antonelli. Waar een podcastcollega oppert dat een inhaalrace niet onmogelijk is, schat Steiner de kansen tegenover het dominante Mercedes somber in. "Ik denk dat hij een goede kans maakt tegen Ferrari, maar niet tegen Mercedes". De Italiaan verwacht namelijk niet dat de renstal uit Brackley, die met Antonelli en Russell over een stabiel duo beschikt, dezelfde strategische blunders zal begaan als McLaren in 2025. "Dit gebeurt momenteel niet bij Mercedes. En ik denk ook niet dat Mercedes met de silver rules gaat komen", verwijst hij tot slot naar de veelbesproken papaja-regels van vorig jaar.

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