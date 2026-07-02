Volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer beleeft Charles Leclerc momenteel de zwaarste periode uit zijn loopbaan in de koningsklasse. De Britse analist stelt dat de Ferrari-coureur nadrukkelijk worstelt met de eigenschappen van zijn huidige wagen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton juist steeds meer de overhand krijgt. Dat laat hij weten in een uitgebreide analyse voor F1.com, in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Waar de Monegask het seizoen nog sterk begon met podiumplaatsen in Australië en Japan, is zijn vorm de afgelopen weken gestagneerd. Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen aan de andere kant van de garage hem voorbijgestreefd in de strijd om de punten. Hamilton bezet momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap met 125 punten, terwijl Leclerc is teruggezakt naar de zesde positie met 79 punten. "Charles is een uitzonderlijk talent, maar op dit moment lijkt hij de moeilijkste periode uit zijn carrière door te maken", schrijft Palmer over de huidige situatie bij de Italiaanse renstal.

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Bolide en interne druk

De voormalig coureur ziet dat Leclerc de laatste tijd te vaak over de limiet gaat, waardoor de fouten zich opstapelen. Dit werd onlangs nog zichtbaar tijdens de race in Oostenrijk, waar hij na een moeizame wedstrijd als achtste over de streep kwam. Palmer wijst de interne concurrentie aan als een versterkende factor voor deze overcompensatie. "Hij forceert het nét iets te vaak. Ondertussen staat aan de andere kant van de garage iemand die weet hoe je een kampioenschap moet rijden. Dat vergroot de druk op Charles alleen maar", aldus de analist.

Een belangrijke oorzaak voor de vormdip ligt volgens Palmer bij de karakteristieken van de SF-26. Uit technische analyses blijkt dat de auto dit jaar erg nerveus is en een onvoorspelbare achterkant heeft. "Zijn natuurlijke rijstijl lokt dat nerveuze gedrag uit, terwijl de rustigere aanpak van Lewis beter bij deze auto lijkt te passen", legt de Brit uit. Dit vertaalt zich ook in de onderlinge resultaten: Hamilton leidt het raceduel inmiddels met 4-2 en wist in Spanje zijn eerste overwinning voor de Scuderia te boeken.

Ondanks de huidige worstelingen houdt Palmer vertrouwen in een herstel van de 28-jarige coureur. Aankomend weekend krijgt het team een nieuwe kans op het circuit van Silverstone, waar een sprintweekend op het programma staat. "Maar ik twijfel er niet aan dat we de beste versie van Charles weer zullen zien. Hij moet nu vooral een paar foutloze weekenden afwerken om zijn vertrouwen terug te krijgen", besluit Palmer.