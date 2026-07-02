close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux, Ferrari, Australia, 2026

Palmer ziet Leclerc in zwaarste fase van loopbaan: 'Moeilijkste moment'

Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux, Ferrari, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Palmer ziet Leclerc in zwaarste fase van loopbaan: 'Moeilijkste moment'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer beleeft Charles Leclerc momenteel de zwaarste periode uit zijn loopbaan in de koningsklasse. De Britse analist stelt dat de Ferrari-coureur nadrukkelijk worstelt met de eigenschappen van zijn huidige wagen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton juist steeds meer de overhand krijgt. Dat laat hij weten in een uitgebreide analyse voor F1.com, in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Waar de Monegask het seizoen nog sterk begon met podiumplaatsen in Australië en Japan, is zijn vorm de afgelopen weken gestagneerd. Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen aan de andere kant van de garage hem voorbijgestreefd in de strijd om de punten. Hamilton bezet momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap met 125 punten, terwijl Leclerc is teruggezakt naar de zesde positie met 79 punten. "Charles is een uitzonderlijk talent, maar op dit moment lijkt hij de moeilijkste periode uit zijn carrière door te maken", schrijft Palmer over de huidige situatie bij de Italiaanse renstal.

Bolide en interne druk

De voormalig coureur ziet dat Leclerc de laatste tijd te vaak over de limiet gaat, waardoor de fouten zich opstapelen. Dit werd onlangs nog zichtbaar tijdens de race in Oostenrijk, waar hij na een moeizame wedstrijd als achtste over de streep kwam. Palmer wijst de interne concurrentie aan als een versterkende factor voor deze overcompensatie. "Hij forceert het nét iets te vaak. Ondertussen staat aan de andere kant van de garage iemand die weet hoe je een kampioenschap moet rijden. Dat vergroot de druk op Charles alleen maar", aldus de analist.

Een belangrijke oorzaak voor de vormdip ligt volgens Palmer bij de karakteristieken van de SF-26. Uit technische analyses blijkt dat de auto dit jaar erg nerveus is en een onvoorspelbare achterkant heeft. "Zijn natuurlijke rijstijl lokt dat nerveuze gedrag uit, terwijl de rustigere aanpak van Lewis beter bij deze auto lijkt te passen", legt de Brit uit. Dit vertaalt zich ook in de onderlinge resultaten: Hamilton leidt het raceduel inmiddels met 4-2 en wist in Spanje zijn eerste overwinning voor de Scuderia te boeken.

Ondanks de huidige worstelingen houdt Palmer vertrouwen in een herstel van de 28-jarige coureur. Aankomend weekend krijgt het team een nieuwe kans op het circuit van Silverstone, waar een sprintweekend op het programma staat. "Maar ik twijfel er niet aan dat we de beste versie van Charles weer zullen zien. Hij moet nu vooral een paar foutloze weekenden afwerken om zijn vertrouwen terug te krijgen", besluit Palmer.

Denk jij dat Charles Leclerc sterker uit deze moeilijke periode zal komen?

12 stemmen

Gerelateerd

Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'

Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'

  • 30 juni 2026 11:56
  • 9
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen weer verkozen voor publieksprijs

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen weer verkozen voor publieksprijs

  • 29 juni 2026 18:01
  • 6
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

  • 29 juni 2026 08:29
  • 12
Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf

Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf

  • 28 juni 2026 15:30
  • 16
Race Café-tafel geniet van Hamilton/Verstappen-duel: "Met respect naar elkaar"

Race Café-tafel geniet van Hamilton/Verstappen-duel: "Met respect naar elkaar"

  • Gisteren 16:27
  • 2
FIA onthult persconferentieschema voor Silverstone: Hamilton en Norris aan de beurt

FIA onthult persconferentieschema voor Silverstone: Hamilton en Norris aan de beurt

  • Gisteren 15:54

Net binnen

14:01
Marko plaatst vraagtekens bij uitgaven F1-team Ferrari: "Hoe gaat de FIA dat controleren?"
13:20
Sainz over toekomst bij Williams: 'In de zomer ga ik nadenken'
12:41
Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn"
11:59
Video
Videoland neemt Viaplay over: dit betekent het voor Formule 1-fans | GPFans News
10:41
Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn" Verstappen naar McLaren?

Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn"

1 uur geleden
Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg" David Coulthard

Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"

3 uur geleden 7
Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen Max Verstappen

Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen

Vandaag 08:41 3
Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash 24 uur van spa

Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash

30 juni 2026 18:49
Ontdek het op Google Play
x