Videoland neemt Viaplay over: dit betekent het voor Formule 1-fans | GPFans News
Videoland neemt Viaplay over: dit betekent het voor Formule 1-fans | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Gisteren kwam het grote nieuws naar buiten dat Videoland de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten van Viaplay overnam. De Formule 1, maar ook het Engelse Premier League-voetbal en de dartwedstrijden van de PDC, zullen binnenkort dus via die streamingsplatform te zien zijn. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
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