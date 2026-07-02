Gisteren kwam het grote nieuws naar buiten dat Videoland de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten van Viaplay overnam. De Formule 1, maar ook het Engelse Premier League-voetbal en de dartwedstrijden van de PDC, zullen binnenkort dus via die streamingsplatform te zien zijn. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

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