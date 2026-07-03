Sebastián Montoya is gediskwalificeerd na afloop van de vrije training in de Formule 2 op Silverstone. De zoon van zevenvoudig F1 Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya kon na de sessie niet voldoen aan de technische reglementen na een blunder van Prema Racing.

Na het vallen van de vlag werd Montoya's bolide met startnummer elf doorverwezen naar de stewards. Uit de verplichte technische keuring bleek dat er niet genoeg brandstof uit de auto gehaald kon worden. Volgens de reglementen moet er na een sessie altijd een minimale brandstofwaarde van 0,8 kilogram overblijven voor een zogeheten brandstofmonster. Omdat dit bij de wagen van de in Miami geboren Colombiaan niet het geval was, werd er een overtreding geconstateerd van artikel 6.3.1 van de technische reglementen van de FIA Formule 2.

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Stewards treden hard op na gesprek met Prema Racing

De stewards moesten zich over de zaak buigen. Na een officieel gehoor met een vertegenwoordiger van het team van Prema Racing werd definitief vastgesteld dat de technische regels daadwerkelijk waren overtreden. Het niet kunnen aanleveren van de vereiste hoeveelheid brandstof liet hen geen andere keuze dan de diskwalificatie uit te spreken. Het is een bijzondere blunder van Prema Racing, een ervaren team uit de FIA Formule 2. Een diskwalificatie in een vrije training is iets wat zeer, zeer zelden voor komt, en het is niet iets wat je verwacht van een formatie als Prema. Het geluk bij een ongeluk is dat het in de vrije training gebeurde en dat alleen de resultaten van deze oefensessie op de schop gaan door de DSQ. Montoya hoeft geen verdere gevolgen te verwachten voor de kwalificaties en de races, mits het natuurlijk niet opnieuw gebeurt.

Alex Dunne was het snelst in de F2-training in het voorprogramma van de Britse Grand Prix met een tijd van 1:42.065 voor Rodin Motorsport, 0.071 seconden sneller dan Invicta Racing-coureur Rafael Câmara. De kwalificatie van de FIA Formule 2 is deze middag met vervolgens twee races, één ieder op zaterdag en zondag.