close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Domenicali and Ziggo Sport

Ziggo vervangt RTL Duitsland door Oostenrijkse variant vanwege Formule 1-rechten

Domenicali and Ziggo Sport — Foto: © IMAGO
1 reactie

Ziggo vervangt RTL Duitsland door Oostenrijkse variant vanwege Formule 1-rechten

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Provider Ziggo geeft de zender RTL Duitsland niet langer door en is definitief overgestapt op de Oostenrijkse variant van het kanaal, zo meldt TotaalTV. De aanpassing heeft alles te maken met de uitzendrechten rondom de Formule 1. Onder druk van rechtenhouder FOM en Viaplay moeten Nederlandse aanbieders het Duitse signaal tijdens live-uitzendingen van de koningsklasse blokkeren.

RTL Duitsland zendt dit seizoen een deel van de Grands Prix live uit, maar beschikt niet over de uitzendrechten voor de Nederlandse markt. Deze exclusieve rechten liggen tot en met 2029 in handen van streamingdienst Viaplay. Om aan de territoriale verplichtingen te voldoen, adviseert RTL International de aanbieders om de aanvoer tijdens raceweekenden over te zetten naar RTL Oostenrijk. Op deze zender is namelijk geen Formule 1 te zien.

Ziggo stapt af van handmatige blokkades

Aanvankelijk koos Ziggo voor een andere route. Zij behielden het Duitse signaal in HD en legden er tijdens de sessies handmatig een informatiescherm overheen. Inmiddels heeft RTL de Oostenrijkse versie echter ook in HD beschikbaar gesteld aan de Nederlandse providers. Stichting Kabelnet Veendam (SKV) besloot op 7 juli als eerste om definitief over te stappen, waarna KPN op 20 juli volgde. Door de permanente wissel hoeven de telecombedrijven niets meer handmatig te blokkeren.

Verandering kijker

Voor de kijker thuis verandert er buiten de raceweekenden om relatief weinig. De primetime programmering van beide zenders is, uitgezonderd de Formule 1 en sporadisch live Europees voetbal, identiek. Wel merken abonnees op dat zij nu Oostenrijkse reclameblokken te zien krijgen. Daarnaast kan de programmering in de ochtenduren afwijken door de uitzending van zogeheten homeshopping programma's.

Gerelateerd

Ziggo Sport Ziggo

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Domenicali hint op terugkeer F1 naar Afrika: 'Onderhandelingen lopen erg goed'

Domenicali hint op terugkeer F1 naar Afrika: 'Onderhandelingen lopen erg goed'

  • 1 uur geleden
Zijn er nog kaarten beschikbaar voor de allerlaatste Dutch Grand Prix?

Zijn er nog kaarten beschikbaar voor de allerlaatste Dutch Grand Prix?

  • 2 uur geleden
Kelly Piquet geniet van vakantie op Sardinië en deelt online update

Kelly Piquet geniet van vakantie op Sardinië en deelt online update

  • 3 uur geleden
VIDEO: Red Bull komt met speciale ‘oranje’ actie voor Zandvoort | GPFans News Video

VIDEO: Red Bull komt met speciale ‘oranje’ actie voor Zandvoort | GPFans News

  • Vandaag 11:52
Mekies maakt zich geen zorgen om 2027: "Vrij gelijke kansen"

Mekies maakt zich geen zorgen om 2027: "Vrij gelijke kansen"

  • Vandaag 11:06
Wehrlein kroont zich tot wereldkampioen Formule E na zinderende finale in Londen

Wehrlein kroont zich tot wereldkampioen Formule E na zinderende finale in Londen

  • Vandaag 09:59
  • 2

Net binnen

14:52
Domenicali hint op terugkeer F1 naar Afrika: 'Onderhandelingen lopen erg goed'
13:45
Zijn er nog kaarten beschikbaar voor de allerlaatste Dutch Grand Prix?
12:39
Kelly Piquet geniet van vakantie op Sardinië en deelt online update
11:52
Video
VIDEO: Red Bull komt met speciale ‘oranje’ actie voor Zandvoort | GPFans News
11:06
Mekies maakt zich geen zorgen om 2027: "Vrij gelijke kansen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x