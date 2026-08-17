Ziggo vervangt RTL Duitsland door Oostenrijkse variant vanwege Formule 1-rechten
Ziggo vervangt RTL Duitsland door Oostenrijkse variant vanwege Formule 1-rechtenMaak ons je Google-favoriet
Provider Ziggo geeft de zender RTL Duitsland niet langer door en is definitief overgestapt op de Oostenrijkse variant van het kanaal, zo meldt TotaalTV. De aanpassing heeft alles te maken met de uitzendrechten rondom de Formule 1. Onder druk van rechtenhouder FOM en Viaplay moeten Nederlandse aanbieders het Duitse signaal tijdens live-uitzendingen van de koningsklasse blokkeren.
RTL Duitsland zendt dit seizoen een deel van de Grands Prix live uit, maar beschikt niet over de uitzendrechten voor de Nederlandse markt. Deze exclusieve rechten liggen tot en met 2029 in handen van streamingdienst Viaplay. Om aan de territoriale verplichtingen te voldoen, adviseert RTL International de aanbieders om de aanvoer tijdens raceweekenden over te zetten naar RTL Oostenrijk. Op deze zender is namelijk geen Formule 1 te zien.
Ziggo stapt af van handmatige blokkades
Aanvankelijk koos Ziggo voor een andere route. Zij behielden het Duitse signaal in HD en legden er tijdens de sessies handmatig een informatiescherm overheen. Inmiddels heeft RTL de Oostenrijkse versie echter ook in HD beschikbaar gesteld aan de Nederlandse providers. Stichting Kabelnet Veendam (SKV) besloot op 7 juli als eerste om definitief over te stappen, waarna KPN op 20 juli volgde. Door de permanente wissel hoeven de telecombedrijven niets meer handmatig te blokkeren.
Verandering kijker
Voor de kijker thuis verandert er buiten de raceweekenden om relatief weinig. De primetime programmering van beide zenders is, uitgezonderd de Formule 1 en sporadisch live Europees voetbal, identiek. Wel merken abonnees op dat zij nu Oostenrijkse reclameblokken te zien krijgen. Daarnaast kan de programmering in de ochtenduren afwijken door de uitzending van zogeheten homeshopping programma's.
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